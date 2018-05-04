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Националисты решили сорвать акцию «Бессмертный полк» в Киеве
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Националисты решили сорвать акцию «Бессмертный полк» в Киеве 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Украина.ру
Городская администрация Киева зарегистрировала заявку Организации украинских националистов (ОУН), которая намерена провести 9 мая в украинской столице свое мероприятие и препятствовать проведению акции «Бессмертный полк».
Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на мэрию Киева, власти украинской столицы зарегистрировали заявку ОУН о проведении 9 мая с 9.00 по 21.00 мск «общественного патрулирования улиц с целью предотвращения акции „Бессмертный полк“ в центре Киева.
Также в администрации Киева зарегистрировали уведомления нескольких гражданских организаций на проведение акций, в ходе которых ветераны Второй мировой войны пройдут маршем по центру украинской столицы и возложат цветы к Вечному огню в парке Славы.
На аналогичные акции также подали заявки некоторые политические партии. Кроме этого, на 8-9 мая запланированы праздничные флешмобы, выставки, конкурсы и музыкальные выступления.
Ранее глава полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что 9 мая в Киеве заявлена только одна акция — „Бессмертный полк“, в которой примут участие до 3 тыс. человек.
Напомним, в конце апреля глава информационного агентства News Front Константин Кнырик опубликовал якобы инструкцию (темник) СБУ, которая предписывает украинским СМИ в преддверии Дня Победы отрицать заслуги советских войск.
Отметим, в пятницу украинские пограничники не пропустили в страну двух россиян из-за отказа снимать с багажа запрещенные на Украине георгиевские ленточки.
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