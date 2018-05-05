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Экс-глава МВД Украины: СБУ готовит срыв шествия «Бессмертный полк»
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Экс-глава МВД Украины: СБУ готовит срыв шествия «Бессмертный полк» 

ТК «Звезда» 13 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
По словам Виталия Захарченко, Киев организует провокации против участников движения.
Бывший глава МВД Украины Виталий Захарченко заявил о том, что Киев намеревается воспрепятствовать шествию «Бессмертный полк» во всей стране. Такое заявление он сделал в своем Facebook.
«По моим данным, киевский режим готовит провокации против участников и волонтеров движения», — сообщил экс-министр.
Он отметил, что Служба безопасности Украины расценивает акцию как протестную, и считает, что ее цель — «разжигание межнациональной розни».
Захарченко добавил, что работники службы и правоохранительные органы собираются задерживать граждан, участвующих в акции, таким образом, якобы обеспечивая «предотвращением потенциальных массовых беспорядков».
Ранее сообщалось, что «Организация украинских националистов»* подала заявку на проведение собственного шествия 9 мая, целью которого является воспрепятствовать акции «Бессмертный полк».
*«Организация украинских националистов» — экстремистская организация, запрещенная на территории Российской Федерации
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