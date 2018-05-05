Экс-глава МВД Украины: СБУ готовит срыв шествия «Бессмертный полк»

По словам Виталия Захарченко, Киев организует провокации против участников движения.

Украины Бывший глава МВД Виталий Захарченко заявил о том, что Киев намеревается воспрепятствовать шествию «Бессмертный полк» во всей стране. Такое заявление он сделал в своем Facebook.

«По моим данным, киевский режим готовит провокации против участников и волонтеров движения», — сообщил экс-министр.

Он отметил, что Служба безопасности Украины расценивает акцию как протестную, и считает, что ее цель — «разжигание межнациональной розни».

Захарченко добавил, что работники службы и правоохранительные органы собираются задерживать граждан, участвующих в акции, таким образом, якобы обеспечивая «предотвращением потенциальных массовых беспорядков».

Ранее сообщалось, что «Организация украинских националистов»* подала заявку на проведение собственного шествия 9 мая, целью которого является воспрепятствовать акции «Бессмертный полк».