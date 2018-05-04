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Украинские националисты анонсировали акцию на Керченском мосту
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Украинские националисты анонсировали акцию на Керченском мосту 

360tv.ru 1 час назад
Лидер группировки «Организация украинских националистов» (ОУН)* Николай Коханивский анонсировал акцию на Керченском мосту. По словам радикалов, на мосту может появится баннер с надписью «Крым — Украина». Об этом сообщило РИА «Новости».
Очень может быть, что на Крымском мосту появится какой-то плакат
— Лидер группировки «Организация украинских националистов» (ОУН)* Николай Коханивский.
Кроме того, по словам Кохавнивского, экстремисты намерены организовать акции непосредственно в Крыму.
«Организация украинских националистов» (ОУН)*— запрещенная в России организация
Ранее глава украинской организации «Просвита» Павел Мовча заявил, что украинские каналы должны вещать на украинском языке. По его словам, те, кто продолжает делать это на русском, разрушает информационную среду страны.
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