Украинских браконьеров предложили обменять на моряков «Норда»

«Было бы правильно, если бы наших моряков обменяли на этих браконьеров. К сожалению, Украина на сегодня не следует нормам международного права и попирает свои законы, насильно удерживая крымский экипаж», — цитирует Шеремета РИА «Новости»

Также парламентарий отметил, что необходимо обменять не только членов экипажа, но и суда.

«Наших ребят нужно вернуть домой. И судно тоже должно вернуться назад в родную гавань», — добавил Шеремет.

Ранее сообщалось, что российские пограничники задержали на западном берегу Крыма в Черном море украинское судно по подозрению в незаконном рыбном промысле.