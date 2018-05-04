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Украинских браконьеров предложили обменять на моряков «Норда»
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Украинских браконьеров предложили обменять на моряков «Норда» 

Деловая газета «Взгляд» 31 минуту назад
Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил обменять задержанное украинское судно с браконьерами на экипаж захваченного пограничниками Украины рыболовецкого сейнера «Норд».
«Было бы правильно, если бы наших моряков обменяли на этих браконьеров. К сожалению, Украина на сегодня не следует нормам международного права и попирает свои законы, насильно удерживая крымский экипаж», — цитирует Шеремета РИА «Новости».
Также парламентарий отметил, что необходимо обменять не только членов экипажа, но и суда.
«Наших ребят нужно вернуть домой. И судно тоже должно вернуться назад в родную гавань», — добавил Шеремет.
Ранее сообщалось, что российские пограничники задержали на западном берегу Крыма в Черном море украинское судно по подозрению в незаконном рыбном промысле.
В конце марта украинские пограничники задержали российское рыболовецкое судно «Норд». Капитан «Норда» Владимир Горбенко заявлял, что экипаж взяли в заложники, а член экипажа сейнера Ирина Оборина, которой удалость вернуться в Россию, рассказала, как украинские пограничники ставили под пулеметы всю команду судна. Москва потребовала прекратить издевательства над российскими моряками, пригрозив ответить, если Украина не отпустит экипаж.
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