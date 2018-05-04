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В ДНР призвали стабилизировать ситуацию в районе фильтровальной станции
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В ДНР призвали стабилизировать ситуацию в районе фильтровальной станции 

РИА Новости 48 минут назад
ДОНЕЦК, 4 мая — РИА Новости. Представители самопровозглашенной Донецкой народной республики в ходе встречи подгруппы по безопасности на переговорах в Минске предложили ряд мер по стабилизации ситуации в районе Донецкой фильтровальной станции, заявил в пятницу журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
Ранее оперативное командование и представительство ДНР в СЦКК неоднократно заявляли об ухудшении ситуации в районе Донецкой фильтровальной станции. После обстрела автобуса с сотрудниками станции было принято решение остановить и законсервировать объект. После договоренностей о ежедневном усиленном мониторинге со стороны ОБСЕ пересменки сотрудников работа станции была возобновлена.
"Сегодня на заседании рабочей группы по вопросам безопасности в Минске представители республики в очередной раз предложили пакет мер по стабилизации ситуации в районе Донецкой фильтровальной станции", — заявил представитель ДНР в СЦКК. Однако он не уточнил, какие именно меры обсудили участники встречи.
Донецкая фильтровальная станция обеспечивает водой около 400 тысяч жителей Донецка, Авдеевки, Ясиноватой и ряд других населенных пунктов по обе стороны линии соприкосновения. За время конфликта в Донбассе она неоднократно подвергалась обстрелам.
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