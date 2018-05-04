В ДНР призвали стабилизировать ситуацию в районе фильтровальной станции

ДОНЕЦК , 4 мая — РИА Новости . Представители самопровозглашенной Донецкой народной республики в ходе встречи подгруппы по безопасности на переговорах в Минске предложили ряд мер по стабилизации ситуации в районе Донецкой фильтровальной станции, заявил в пятницу журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Ранее оперативное командование и представительство ДНР в СЦКК неоднократно заявляли об ухудшении ситуации в районе Донецкой фильтровальной станции. После обстрела автобуса с сотрудниками станции было принято решение остановить и законсервировать объект. После договоренностей о ежедневном усиленном мониторинге со стороны ОБСЕ пересменки сотрудников работа станции была возобновлена.

"Сегодня на заседании рабочей группы по вопросам безопасности в Минске представители республики в очередной раз предложили пакет мер по стабилизации ситуации в районе Донецкой фильтровальной станции", — заявил представитель ДНР в СЦКК. Однако он не уточнил, какие именно меры обсудили участники встречи.

Донецкая фильтровальная станция обеспечивает водой около 400 тысяч жителей Донецка, Авдеевки, Ясиноватой и ряд других населенных пунктов по обе стороны линии соприкосновения. За время конфликта в Донбассе она неоднократно подвергалась обстрелам.