В ДНР назвали объективным расследование обстрела автобуса с работниками ДФС

ДОНЕЦК , 4 мая — РИА Новости . Результаты расследования обстрела автобуса с сотрудниками Донецкой фильтровальной станции объективно отражены в отчетах миссии ОБСЕ и могут стать предпосылкой к разработке механизма выявления и наказания виновных в нарушении режима прекращения огня, заявил в пятницу полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе Денис Пушилин

Компания «Вода Донбасса» ранее заявляла, что автобус с сотрудниками Донецкой фильтровальной станции попал под обстрел, пострадали пять человек. Работа станции была временно приостановлена. После договоренностей о ежедневном усиленном мониторинге со стороны ОБСЕ пересменки сотрудников работа станции была возобновлена.

"Обстрел, которому украинские вооруженные силы подвергли сотрудников Донецкой фильтровальной станции…, нашел свое отражение в выводах экспертов СЦКК и отчетах СММ ОБСЕ. Мы благодарны сотрудникам донецкого офиса СММ ОБСЕ и координатору рабочей подгруппы по вопросам безопасности Эртугрулу Апакану за проведенную работу и достаточно прозрачно и объективно изложенные результаты этого расследования в отчетах миссии", — говорится в заявлении Пушилина, распространенном его пресс-службой.

Полпред ДНР отметил, что представители Совместного центра контроля и координации за прекращением огня и миссии ОБСЕ «оказались едины во мнении, откуда производился обстрел и кто является виновной стороной».

"Возможно, выводы, сделанные сотрудниками мониторинговой миссии, не смогут стать основой для привлечения украинской стороны к ответственности за совершенный обстрел и ранения пяти мирных граждан. Однако их наличие станет предпосылкой к разработке и окончательному утверждению контактной группой механизмов выявления и наказания виновных в нарушениях режима прекращения огня", — заявил Пушилин.