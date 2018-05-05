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В ДНР настаивают на разведении сил в районе Донецкой фильтровальной станции
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В ДНР настаивают на разведении сил в районе Донецкой фильтровальной станции 

РИА Новости 31 минуту назад
ДОНЕЦК, 5 мая — РИА Новости. Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе Денис Пушилин заявил о необходимости скорейшего разведения сил в районе Донецкой фильтровальной станции для стабилизации ситуации в этом районе.
В середине апреля компания «Вода Донбасса» заявила, что автобус с сотрудниками Донецкой фильтровальной станции попал под обстрел, пострадали пять человек. Работа станции была временно приостановлена. После договоренностей о ежедневном усиленном мониторинге со стороны ОБСЕ пересменки сотрудников работа станции была возобновлена.
Пушилин отметил, что необходимо разработать и подписать механизм выявления и наказания виновных в обстрелах.
"Второй шаг — это разведение сил в районе Донецкой фильтровальной станции. Но даже на более благоприятном для нее участке, в районе станицы Луганской, Украина не может развести. Мы готовы к любому варианту: одновременному разведению, сначала на станице, потом на Донецкой фильтровальной станции. Но это нужно делать оперативно, в сжатые сроки, потому что угроза в летний период остаться (без воды — ред.) 400 тысячам человек является весьма опасной", — сказал в субботу журналистам Пушилин.
По его словам, «доверять новым гарантиям безопасности со стороны Украины неуместно, одних слов уже мало».
Донецкая фильтровальная станция обеспечивает водой около 400 тысяч жителей Донецка, Авдеевки, Ясиноватой и ряда других населенных пунктов по обе стороны линии соприкосновения. За время конфликта в Донбассе она неоднократно подвергалась обстрелам.
Читайте подробнее о конфликте на Украине >>
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