Ещё
В ДНР заявили, то 95% освобожденных из плена подвергались пыткам на Украине
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ДНР заявили, то 95% освобожденных из плена подвергались пыткам на Украине 

РИА Новости 58 минут назад
Фото: РИА Новости
ДОНЕЦК, 4 мая — РИА Новости. Пыткам подвергались 95% пленных сторонников самопровозглашенной Донецкой народной республики, удерживаемых на подконтрольной Киеву территории, заявила в пятницу Виктория Талакина — пресс-секретарь полпреда ДНР в контактной группе Дениса Пушилина.
Ранее власти ДНР и профильные ведомства неоднократно заявляли о наличии доказательств и фактов применения пыток по отношению к пленным сторонникам республики со стороны спецслужб Украины и подразделений вооруженных сил. Оперативное командование ДНР заявляло о гибели ополченцев от пыток в плену.
"Особого внимания требует факт содержания задержанных лиц на территории Украины. Так, к 95% освобожденных лиц применялись пытки. Лица, вернувшиеся на территорию республик в результате обмена 27 декабря 2017 года, нуждались в медицинской помощи", — написала Талакина на своей странице в Facebook по итогам заседания гуманитарной подгруппы в Минске.
По ее словам, у ряда освобожденных были зафиксированы переломы, огнестрельные и ножевые ранения конечностей, повреждения внутренних органов.
"Вернувшиеся домой люди были подвержены жестоким и бесчеловечным пыткам во время пребывания в заключении на территории, подконтрольной украинским властям", — заявила Талакина.
РИА Новости: последние новости
Украинские националисты заявили о подготовке "акции" на Крымском мосту Кому вода, а кому война. Украина грозит России речным "замком" У Савченко из-за голодовки начались проблемы с зубами, заявила ее сестра
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пекин уступает под напором Трампа113
Депутат с кефиром на голове устроил расстрел радикалов119
На Украине готовят «акции» на Крымском мосту201
ФСБ предотвратила теракты в Ярославле42
Сотрудницу полиции застали за блатной песней127
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
01:28
МЧС предупредило москвичей о ветре
Новости Москвы Общество
01:47
«Белые каски» больше не нужны Западу
Ближний Восток Статьи
00:38
На Украине готовят «акции» на Крымском мосту
Украина В мире
00:30
Сотрудницу полиции застали за блатной песней
Общество
04:51
Дудь и Собчак поиздевались над интервью Машкова
Общество
00:38
В Крыму задержали украинское судно
Происшествия Украина
00:52
Депутат с кефиром на голове устроил расстрел радикалов
В мире Украина
00:23
Захарова призвала страны последовать примеру Чехии
Политика Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение