В ДНР заявили, то 95% освобожденных из плена подвергались пыткам на Украине

ДОНЕЦК , 4 мая — РИА Новости . Пыткам подвергались 95% пленных сторонников самопровозглашенной Донецкой народной республики, удерживаемых на подконтрольной Киеву территории, заявила в пятницу Виктория Талакина — пресс-секретарь полпреда ДНР в контактной группе Дениса Пушилина

Ранее власти ДНР и профильные ведомства неоднократно заявляли о наличии доказательств и фактов применения пыток по отношению к пленным сторонникам республики со стороны спецслужб Украины и подразделений вооруженных сил. Оперативное командование ДНР заявляло о гибели ополченцев от пыток в плену.

"Особого внимания требует факт содержания задержанных лиц на территории Украины. Так, к 95% освобожденных лиц применялись пытки. Лица, вернувшиеся на территорию республик в результате обмена 27 декабря 2017 года, нуждались в медицинской помощи", — написала Талакина на своей странице в Facebook по итогам заседания гуманитарной подгруппы в Минске

По ее словам, у ряда освобожденных были зафиксированы переломы, огнестрельные и ножевые ранения конечностей, повреждения внутренних органов.

"Вернувшиеся домой люди были подвержены жестоким и бесчеловечным пыткам во время пребывания в заключении на территории, подконтрольной украинским властям", — заявила Талакина.