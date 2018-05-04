Посольство США в Киеве выразило разочарование антисемитскими призывами на Украине

КИЕВ, 4 мая. / ТАСС /. Посольство США в Киеве выступило с заявлением в связи с усиливающимися на Украине националистическими проявлениями.

"Разочарованы недавними проявлениями ненависти и антисемитизма во Львове и Одессе. В новой Украине нет места для нетерпимости", — говорится сообщении посольства, опубликованном в пятницу в Twitter.

Поводом к этому послужили массовые выступления националистов на Украине, которые были приурочены к очередной годовщине трагических событий в Одессе в 2014 году. Так, в самой Одессе тысячи украинских националистов устроили «марш памяти», который назвали «демонстрацией украинской силы». На нем открыто звучали оскорбления не только в отношении русских, но и других национальностей. Аналогичные акции в этот день прошли и во Львове.

На следующий день посольство РФ в США выразило возмущение тем, что американская администрация обходит молчанием трагические события в Одессе 2 мая 2014 года, а также обратило внимание на нежелание Киева довести расследование совершенных тогда преступлений до конца.