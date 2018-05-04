Задержанное Россией рыболовецкое судно пересекло границу без разрешения Украины 

Помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян заявил телеканалу «112 Украина», что задержанное российскими пограничниками рыболовецкое судно имело разрешение на вылов рыбы только в пределах территориального моря или 12-мильной морской зоны.
«То есть судно не оформлялось на выход за линию государственной границы Украины, и сказать, каким образом и почему судно нарушило государственную границу Украины и оказалось в зоне, которая нами считается временно оккупированной Россией, пока трудно», — сказал Слободян.
По его словам, капитан судна, вероятнее всего, принял такое решение и отправился туда, где, по его мнению, будет лучше отлов и «пренебрег рисками быть задержанным пограничными силами» России.
Слободян отметил, что украинские пограничники продолжают изучать обстоятельства задержания моряков. Он добавил, что пока детальной информации о случившемся у ведомства нет, поскольку у него отсутствуют официальные контакты с крымскими пограничниками. Помощник главы Госпогранслужбы ожидает, что украинские рыбаки могут быть привлечены к административной ответственности за нарушение российской границы.
Ранее «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу Пограничного управления ФСБ России по Крыму [сообщило] (https://rns.online/transport/Rossiiskie-pogranichniki-zaderzhali-ukrainskoe-ribolovetskoe-sudno-v-akvatorii-CHernogo-morya-2018-05-04/), что в акватории Черного моря западнее мыса Тарханкут в Крыму российскими пограничниками за незаконный промысел камбалы-калкана было задержано украинское рыболовецкое судно.