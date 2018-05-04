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Задержанное Россией рыболовецкое судно пересекло границу без разрешения Украины
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Задержанное Россией рыболовецкое судно пересекло границу без разрешения Украины 

Rambler News Service 29 минут назад
Фото: РИА Новости Крым
Помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян заявил телеканалу «112 Украина», что задержанное российскими пограничниками рыболовецкое судно имело разрешение на вылов рыбы только в пределах территориального моря или 12-мильной морской зоны.
«То есть судно не оформлялось на выход за линию государственной границы Украины, и сказать, каким образом и почему судно нарушило государственную границу Украины и оказалось в зоне, которая нами считается временно оккупированной Россией, пока трудно», — сказал Слободян.
По его словам, капитан судна, вероятнее всего, принял такое решение и отправился туда, где, по его мнению, будет лучше отлов и «пренебрег рисками быть задержанным пограничными силами» России.
Слободян отметил, что украинские пограничники продолжают изучать обстоятельства задержания моряков. Он добавил, что пока детальной информации о случившемся у ведомства нет, поскольку у него отсутствуют официальные контакты с крымскими пограничниками. Помощник главы Госпогранслужбы ожидает, что украинские рыбаки могут быть привлечены к административной ответственности за нарушение российской границы.
Ранее «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу Пограничного управления ФСБ России по Крыму [сообщило] (https://rns.online/transport/Rossiiskie-pogranichniki-zaderzhali-ukrainskoe-ribolovetskoe-sudno-v-akvatorii-CHernogo-morya-2018-05-04/), что в акватории Черного моря западнее мыса Тарханкут в Крыму российскими пограничниками за незаконный промысел камбалы-калкана было задержано украинское рыболовецкое судно.
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