Украина направила России ноту из-за задержания рыболовецкого судна в Чёрном море

Министерство иностранных дел Украины направило России ноту в связи с задержанием в акватории Чёрного моря российскими пограничниками украинского рыболовецкого судна. Об этом сообщила официальный представитель МИД Украины Марьяна Беца.

«В связи с задержанием украинского рыболовецкого судна в срочном порядке направили ноту МИД России с целью выяснения всех обстоятельств задержания», — написала она в Twitter.

Ранее в ФСБ России заявили о задержании у западного берега Крыма судна с Украины по подозрению в незаконном рыбном промысле.

По данным ведомства, было изъято несколько километров сетей. Экипаж в составе пяти граждан Украины доставили в Крым для проведения процессуальных действий.