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Украина направила России ноту
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Украина направила России ноту из-за задержания рыболовецкого судна в Чёрном море 

RT на русском 3 часа назад
Министерство иностранных дел Украины направило России ноту в связи с задержанием в акватории Чёрного моря российскими пограничниками украинского рыболовецкого судна. Об этом сообщила официальный представитель МИД Украины Марьяна Беца.
«В связи с задержанием украинского рыболовецкого судна в срочном порядке направили ноту МИД России с целью выяснения всех обстоятельств задержания», — написала она в Twitter.
>> В Крыму задержали украинское судно
Ранее в ФСБ России заявили о задержании у западного берега Крыма судна с Украины по подозрению в незаконном рыбном промысле.
По данным ведомства, было изъято несколько километров сетей. Экипаж в составе пяти граждан Украины доставили в Крым для проведения процессуальных действий.
RT на русском: последние новости
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Комментарии64  Ещё 7 источников 
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