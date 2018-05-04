В Совфеде назвали переговоры по Донбассу без России дыркой от бублика

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов объяснил НСН, что без участия России любые переговоры по проблеме Донбасса лишены смысла.

«Главы государств могут встречаться друг с другом в любом формате. Сколько им нравится, столько пусть и встречаются. Но если мы говорим конкретно о минских договоренностях, то они без нас бессмысленны. То есть обсуждать эти темы и называть это минским форматом без России — совершенно бессмысленно. Вот есть бублик, а есть дырка от бублика. Когда в этом формате не присутствует Россия, это дырка от бублика», — сказал он.

Сенатор также отметил, что без участия России Франция, Германия и Украина принять какое-либо серьезное решение всё равно не смогут.

«Представим, что они договорились о вводе миротворцев ООН . Для этого нужно решение Совбеза . Среди постоянных членов Совбеза Германии нет, Украины нет. А Россия есть, и у нее есть право вето. Поэтому любая договоренность, которая нас не устроит, вряд ли найдет поддержку на уровне решения Совбеза ООН. Далее. Международная организация, которая занимается урегулированием и прямо прописана в минских соглашениях, называется ОБСЕ . Там мы тоже участники. Поэтому разговаривать они могут с кем угодно, но в практическом плане без России это все теряет всяческий смысл. Либо будет проводиться в нарушение международных норм и будет обречено на новые издержки, может, даже кровавые. Но это не наш выбор, это выбор тех, кто пытается таким образом решать сложные международные вопросы», — заметил собеседник НСН.

По его мнению, Украина, Германия и Франция хотят выработать какую-то общую линию поведения.

«Может, немцы и французы склоняют украинцев начать выполнять минские соглашения. Может, им при России это неудобно делать. Я вполне допускаю, что они могут сказать: «дорогой товарищ Порошенко, вы там с ума-то не сходите, давайте хоть какие-то вещи делайте, потому что нам Путину ответить нечего». При Путине они сказать такого не могут. Будем надеяться, что они говорят нечто подобное», — предположил сенатор.

Он подчеркнул, что, если бы каждый участник этого формата выполнял те договоренности, которые достигались, то проблема давно бы была решена.

«Но поскольку Киев менее всех хотел бы реального урегулирования в Донбассе — а это решающая сторона, потому что дела все украинские, — то и выполнить их невозможно. Но скоро выборы у господина Порошенко. И он движуху какую-то создает, имитацию бурной деятельности», — сказал Климов.