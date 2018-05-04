Российские пограничники задержали в Крыму украинское рыболовецкое судно

Рыболовецкое судно под украинским флагом было задержано в Чёрном море. Об этом сообщили в погрануправлении ФСБ РФ по Крыму. Отмечается, что оно вело незаконную добычу камбалы в исключительной экономической зоне России . У членов экипажа изъяли сети, а их самих доставили на полуостров. На Украине выразили по этому поводу возмущение, но признали, что судно не имело разрешения на пересечение границы. В Госсовете Крыма подчеркнули, что российская сторона вынуждена усиливать меры безопасности в акватории Чёрного и Азовского морей из-за действий Киева.

Российские пограничники задержали украинское рыболовецкое судно в Чёрном море. Об этом заявили в пограничном управлении ФСБ РФ по Крыму. Основанием для этих действий послужила незаконная добыча экипажем рыбы в исключительной экономической зоне России.

«Западнее мыса Тарханкут пограничным сторожевым кораблем «Аметист»… задержано украинское рыболовецкое судно «ЯМК-00412» (порт приписки — Очаков, Украина), осуществлявшее незаконный промысел камбалы-калкан сетными орудиями лова в исключительной экономической зоне РФ», — цитирует РИА Новости сообщение управления.

Отмечается, все члены экипажа — пятеро человек — граждане Украины. У них были изъяты несколько километров сетей, а их вместе с судном сопроводили на полуостров. Там в их отношении проводятся «процессуальные действия».

При этом российские пограничники подчеркнули, что действуют «в строгом соответствии с международным морским правом».

Признали нарушение

Однако на Украине уже выразили возмущение по поводу этих действий. В частности, постоянный представитель президента в так называемой Автономной Республике Крым Борис Бабин заявил, что судно якобы ловило рыбу в украинской исключительной экономической зоне.

«Они задержали маломерное судно, осуществляющее соответствующий вылов рыбы. Они делают это исключительно в экономической зоне Украины, и я уверен, что все украинские правоохранительные органы примут все необходимые меры для оценки этих событий. Также, думаю, это будет учтено арбитражем по морскому праву», — цитирует его слова УНИАН

Вместе с тем позднее пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян признал, что «ЯМК-00412» нарушил украино-российскую границу.

«Судно было оформлено на вылов рыбы согласно установленному порядку. Оно имело все необходимые разрешения, но на вылов рыбы в пределах территориального моря или 12-мильной морской зоны. То есть судно не оформлялось для выхода за линию государственной границы Украины», — сказал он.

Слободян предположил, что капитан корабля принял самовольное решение отправится в «туда, где, по его мнению, будет лучший улов». Он также выразил уверенность, что экипажу теперь грозит лишь привлечение к административной ответственности.

Вынужденная мера

В Госсовете Крыма подчеркнули, что российские пограничники действуют в соответствии со всеми нормами международного и морского права.

«Ситуация с этим украинским судном и в целом те проверки, которые недавно были инициированы погранслужбой Российской Федерации, имеют совершенно другую суть под собой, чем тот случай, который, к сожалению, произошел с нашими моряками с «Норда». Тогда это был факт откровенного захвата в стиле сомалийских пиратов. Здесь же российские пограничники действуют в соответствии со всеми нормами международного и морского права», — пояснил RT депутат Госсовета Владислав Ганжара

Он также отметил, что из-за действий Украины российская сторона вынуждена усиливать меры безопасности в акватории Чёрного и Азовского морей.

«Со стороны Украины мы уже видели ряд провокаций и попытки вредительства. Сейчас Крым находится в преддверии очень важного события — открытия Крымского моста, которое состоится уже в мае этого года. И поэтому усиление мер безопасности является полностью оправданным, поскольку со стороны украинских радикальных и других политических групп мы слышали очень много агрессивных заявлений», — подчеркнул Ганжара.

Недовольство Киева

Ранее украинские пограничники пожаловались на «жёсткую политику задержания и досмотра», которую установили их российские коллеги. В частности, они высказали недовольство тем, что останавливаются невоенные суда, следующие на Украину.

«Пограничники Донецкого пограничного отряда зафиксировали уже несколько случаев остановки Россией невоенных судов для их осмотра», — заявили 3 мая в ГПСУ.

Отмечается, что эту практику российская сторона ввела с 30 апреля. За это время в Керченском проливе она уже остановила пять судов. При этом одно из них — следовавшее под флагом Мальты — даже дважды: в керченском проливе и в Азовском море. Оба раза российские пограничники осматривали судно и проверяли паспорта у экипажа, который состоял из 16 граждан Украины и двух — Турции

«Отметим, что никаких замечаний при этом не следует, однако россияне начали жёсткую политику задержания и досмотра судов, следующих в сторону Украины», — подчёркивали в ГПСУ.

В соответствии с правом

В крымском погрануправлении ФСБ на эти жалобы ответили, что все проверки проводятся в соответствии с международным морским правом. Там так же уточнили, что не получали претензий в свой адрес от иностранных судовладельцев.

«Мы находим полное понимание у иностранных моряков важности реализации данных мер и в свою очередь предупреждаем их о возможных провокациях в Азовском море со стороны украинских силовиков», — пояснили 3 мая в управлении.

В ФСБ подчеркнули, что применяемые меры являются вынужденными в связи с ведущейся борьбой с контрабандой. Помимо этого там добавили, что таким образом обеспечивается ещё и безопасность мореплавания, а также строительства Крымского моста.

Против пиратства

Помощь российским пограничникам ранее предложили в Азово-Черноморском территориальном управлении (АЧТУ) Росрыболовства . На её базе создали оперативную группу, чтобы отслеживать действия украинской стороны в отношении российских судов. Новая структура будет координировать сотрудничество ведомства с пограничными управлениями.

Владельцам рыболовецких кораблей также рекомендовано уведомлять группу заранее о выходе на промысел, чтобы в случае возможных претензий со стороны Украины, она могла оперативно отреагировать. В случае чрезвычайной ситуации рыбаки обязаны выходить на связь на определенной частоте.

Эти меры были предприняты в связи с задержание российского судна «Норд» украинскими пограничниками. Его экипаж в составе десяти человек обвинили в нарушении «порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с неё», а против капитана судна возбудили уголовное дело. Также украинская сторона изъяла российские паспорта у всех моряков.

В настоящий момент двоим членам экипажа «Норда» удалось вернуться в Россию. Остальных продолжают удерживать на Украине. В МИД России действия украинских властей назвали «пиратскими захватами». Крымское управление ФСБ в свою очередь возбудило уголовное дело по статье ст. 211 УК России («Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава»).

При этом «Норд» не единичный случай с задержанием российского судна украинскими властями. В начале апреля стало известно об ещё одном подобном инциденте. Судно под флагом РФ задержали по ходатайству так называемой прокуратуры Автономной Республики Крым, которая является структурой Генпрокуратуры Украины. Против команды выдвинули обвинения в «незаконной добыче песка» на территории заповедника «Лебяжьи острова», который находится в Каркинитском заливе в Крыму, и причинении ущерба «на сотни миллионов гривен».