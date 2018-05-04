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Российские пограничники задержали украинское судно
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Российские пограничники задержали украинское судно 

РИА «ФедералПресс» 38 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Сотрудниками пограничного Управления в районе мыса Тарханкут было задержано украинское рыболовецкое судно ЯМК-0041, порт Приписки г. Очаков. Причиной задержания стал незаконный лов рыбы в исключительной экономической зоне РФ. В ходе операции изъято несколько километров сетей. Судно задержано а его экипаж доставлен на полуостров для проведения процессуальных действий.
«Западнее мыса Тарханкут в акватории Черного моря пограничным сторожевым кораблем «Аметист» задержано украинское рыболовецкое судно ЯМК-0041 (порт приписки — город Очаков, Украина), осуществлявшее незаконный промысел камбалы-калкан сетными орудиями лова в исключительной экономической зоне Российской Федерации», — сказано в сообщении пресс-службы ведомства.
Возможно, данный инцидент ускорит положительное решение вопроса о возвращении в Крым экипажа судна Норд, незаконно задержанного украинскими пограничниками 25 марта текущего года, считает экономист, политолог и консультант РИСИ по вопросам Украины, Александр Роджерс.
«У меня пока что нет детальной информации по данному инциденту, но в общем контексте можно предположить, что задержанием украинского судна если не разрешит, то по крайней мере ускорит разрешен ситуации с Нордом в положительную сторону» — отметил эксперт.
Напомним, 25 марта украинскими пограничниками в акватории Азовского моря незаконно был задержан сейнер «Норд» с 10 членами экипажа на боту. Украина обвиняет их в незаконном пересечении границы с «временно оккупированной территорией». В отношении капитана судна возбуждено уголовное дело, а остальные члены экипажа стали фигурантами дел об административных правонарушениях. На сегодняшний день двое из них смогли вернутся на полуостров.
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