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В Киеве признали, что задержания украинских моряков за границей участились
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В Киеве признали, что задержания украинских моряков за границей участились 

РИА Новости 45 минут назад
КИЕВ, 4 мая — РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины заявило, что в последнее время участились случаи задержания и ареста украинских моряков за границей.
Ранее крымское пограничное управление ФСБ РФ сообщило о задержании украинского рыболовецкого судна «ЯМК-0041», незаконно вылавливавшего камбалу в исключительной экономической зоне России.
"В последнее время заметно увеличилось количество фактов задержания и ареста граждан Украины — членов экипажей морских судов компетентными органами иностранных государств", — говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте ведомства.
Ведомство предостерегает граждан Украины от сотрудничества с сомнительными недобросовестными крюинговыми компаниями и физическими лицами.
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