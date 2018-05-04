В Киеве признали, что задержания украинских моряков за границей участились

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости . Министерство иностранных дел Украины заявило, что в последнее время участились случаи задержания и ареста украинских моряков за границей.

Ранее крымское пограничное управление ФСБ РФ сообщило о задержании украинского рыболовецкого судна «ЯМК-0041», незаконно вылавливавшего камбалу в исключительной экономической зоне России

"В последнее время заметно увеличилось количество фактов задержания и ареста граждан Украины — членов экипажей морских судов компетентными органами иностранных государств", — говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте ведомства.

Ведомство предостерегает граждан Украины от сотрудничества с сомнительными недобросовестными крюинговыми компаниями и физическими лицами.