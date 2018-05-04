Адвокаты передали в ООН и ОБСЕ информацию о задержании судна «Норд»

"Информацию о всех допущенных нарушениях, связанных с задержанием судна и экипажа судна «Норд», мы передали в киевские представительства миссии ООН и ОБСЕ", — сказал Войтюк.

Украинские пограничники 25 марта задержали судно «Норд» под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они граждане России. При этом Киев считает их украинскими гражданами. Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия пограничников опасны для жизни членов экипажа. Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ «Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава».