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Адвокаты передали в ООН и ОБСЕ информацию о задержании судна «Норд»
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Адвокаты передали в ООН и ОБСЕ информацию о задержании судна «Норд» 

РИА Новости 50 минут назад
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая — РИА Новости. Информация о нарушениях, допущенных при задержании украинскими пограничниками крымского рыболовецкого судна «Норд» и членов экипажа, передана в киевские представительства ООН и ОБСЕ, сообщил РИА Новости адвокат объединения «Могильницкий и партнеры», представляющего интересы крымских рыбаков, Владимир Войтюк.
"Информацию о всех допущенных нарушениях, связанных с задержанием судна и экипажа судна «Норд», мы передали в киевские представительства миссии ООН и ОБСЕ", — сказал Войтюк.
Украинские пограничники 25 марта задержали судно «Норд» под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они граждане России. При этом Киев считает их украинскими гражданами. Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия пограничников опасны для жизни членов экипажа. Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ «Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава».
Двум членам экипажа удалось вернуться в Крым, остальные по-прежнему находятся на Украине. Капитану судна инкриминируют «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
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