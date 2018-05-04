Бандит Магомед-Амин Саитов, избивший Найема, относится к клану бандита Кадырова и имеет бизнес в Киеве

Одним из участников конфликта, который нанес телесные повреждения нардепу Мустафе Найему и скрылся с места инцидента, является Магомед-Амин Саитов.

По неофициальной информации из Нацполиции, именно Саитов присутствовал на месте инцидента в центре Киева 30 апреля.

Согласно информации из открытых источников, Магомед-Амин Саитов является одним из учредителей промоутерской компании «Бум-бокс Промоушнс». Двое других — его брат Муса Саитов и Магомед Дончаев, который также является помощником главы ВОО «Диаспора чеченского народа» и директором «Бум-бокс Промоушнс» (BoomBox Promotions).

Компания зарегистрирована в Киеве на улице Дегтяревской 27-Т, как и несколько других, также связанных с Саитовыми. По этому адресу находится бизнес-центр Mikom Palace, в нем же располагается Всеукраинская общественная организация «Диаспора чеченского народа» под руководством Данила Гончарова.

Также Магомед-Амин Саитов является учредителем ООО «Релакс-Компани». В 2015 году он числился заместителем главы правления Международной общественной организации «Интернациональный союз», подписантом организации также является упомянутый Данил Гончаров.

Муса Саитов является бенефициаром ряда компаний и владельцем загородного комплекса «Лепота» на Киевщине.

Напомним, ранее нардеп Антон Геращенко обнародовал информацию о трех задержанных после конфликта с участием народного депутата Мустафы Найема: ими оказались Саитов Ахмед Абубакарович, 1999 г.р., Саитов Магомед-Салих Аргуевич 1996 г.р. и Умал Тимербилатов Русланович 1996 г.р.

В свою очередь брат нардепа Маси Найем заявил, что четвертым участником конфликта, которому удалось скрыться от полиции, является Магомед-Амин Саитов по прозвищу Мага.

В результате конфликта и драки Мустафа Найем получил телесные повреждения, у него диагностировали перелом челюсти и сотрясение мозга, он перенес операцию.

Двое из задержанных полицией участников драки имеют гражданство РФ и находятся на территории Украины на основании свидетельств о временном проживании, еще один — граждан Украины.

Подозреваемым в нападении на нардепа было объявлено о подозрениях: трем — по ст. 296 «хулиганство», четвертому, которому удалось скрыться с места инцидента — заочно, по ст. 296 и 122 «умышленное телесное повреждение средней тяжести» УК.

Найем заявил, что четвертый участник конфликта, которого полиция не смогла задержать, вылетел из Украины в Баку.

В прокуратуре Киева заявили, что человек, который нанес Найему телесные повреждения и скрылся с места конфликта, пересек государственную границу и самолетом Киев-Баку покинул территорию Украины через 2 часа после драки.

Согласно видео, которое было обнародовано вечером 1 мая, участие в конфликте с Найемом принимали не четыре, а пять нападавших.