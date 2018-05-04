СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая — РИА Новости Крым. Украинские власти попытались помешать детям из Молдовы попасть в международный детский центр «Артек». Об этом на встрече с главой Крыма Сергеем Аксеновым сообщил член общественных палат РФ и РК, глава национально-культурной автономии болгар Крыма им. Паисия Хилендарского Иван Абажер.
"Национально-культурная автономия болгар оказала содействие в подготовке команд для участия в международном детском турнире в «Артеке», были приглашены команды из Балканских стран, Болгарии, Украины, Молдовы. При этом участники из Молдовы столкнулись с препятствиями при передвижении по территории Украины в связи с тем, что украинская сторона заблокировала передвижение граждан других государств по своей территории в направлении Крыма. В итоге детям, чтобы попасть на турнир, пришлось в нарушение всех норм и правил передвижения по Европе согласно Хельсинскому соглашению проехать более 4 тысяч километров", — цитирует Абажера пресс-служба главы РК.