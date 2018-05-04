Россиян не пустили на Украину из-за георгиевских ленточек

Государственная пограничная служба Украины отказала во въезде в страну двум россиянам, к багажу которых были прикреплены георгиевские ленты. Об этом в своем Facebook сообщил пресс-секретарь ведомства Олег Слободян.

«Вчера вечером в аэропорт Борисполь из Минска прилетели двое молодых людей, мужчина и женщина, граждане России . Оба прибыли в личных целях, имели достаточно средств для пребывания в Украине и обратные билеты», — сообщил он.

«Но на багаже ​​туристов были прикреплены георгиевские ленты, которые запрещены в Украине. По просьбе пограничников снять эту символику граждане РФ отреагировали негативно. В связи с этим пограничники отказали данным лицам в пересечении границы и обратным рейсом они вернулись в Минск», — подчеркнул Слободян.

Также Слободян обратился к «уважаемым гостям из РФ». «Украинцы рады всем гостям, но каждый, кто планирует посещение другой страны, должен уважать ее граждан и выполнять ее законы», — написал он, добавив, что в противном случае пограничники откажут «уважаемым гостям» во въезде на территорию Украины.