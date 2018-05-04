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Россиян не пустили на Украину из-за георгиевских ленточек
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Россиян не пустили на Украину из-за георгиевских ленточек 

Lenta.ru 40 минут назад
Фото: Lenta.ru
Государственная пограничная служба Украины отказала во въезде в страну двум россиянам, к багажу которых были прикреплены георгиевские ленты. Об этом в своем Facebook сообщил пресс-секретарь ведомства Олег Слободян.
«Вчера вечером в аэропорт Борисполь из Минска прилетели двое молодых людей, мужчина и женщина, граждане России. Оба прибыли в личных целях, имели достаточно средств для пребывания в Украине и обратные билеты», — сообщил он.
«Но на багаже ​​туристов были прикреплены георгиевские ленты, которые запрещены в Украине. По просьбе пограничников снять эту символику граждане РФ отреагировали негативно. В связи с этим пограничники отказали данным лицам в пересечении границы и обратным рейсом они вернулись в Минск», — подчеркнул Слободян.
Также Слободян обратился к «уважаемым гостям из РФ». «Украинцы рады всем гостям, но каждый, кто планирует посещение другой страны, должен уважать ее граждан и выполнять ее законы», — написал он, добавив, что в противном случае пограничники откажут «уважаемым гостям» во въезде на территорию Украины.
Закон, запрещающий использование на Украине георгиевской (гвардейской) ленты, был принят Верховной Радой 16 мая 2017 года и вступил в силу 15 июня того же года. Публичное использование, демонстрация или ношение атрибута или его изображения карается его конфискацией и штрафом. При повторном нарушении штраф возрастает, возможен также административный арест.
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