МВД Украины: «незаконно посещавших Крым» болельщиков не пустят в Киев на финал ЛЧ

КИЕВ, 4 мая. / ТАСС /. Сотрудники пограничной службы Украины будут пропускать болельщиков на финальные матчи женской и мужской Лиги чемпионов по футболу по предварительным спискам. Об этом сообщил глава ведомства Петр Цигикал.

"Мы будем работать по предварительным спискам, то есть, получим списки от авиационных компаний и обработаем. Мы знаем, кто к нам приедет, и они будут проходить по ускоренному режиму", — сказал он.

При этом министр внутренних дел Украины Арсен Аваков добавил, что это не касается нарушителей законодательства при пересечении границы Украины. «Кроме нарушителей государственной границы, которые у нас есть в наших базах данных, кроме тех, кто незаконно посещал Крым , кроме тех, кто нарушает законы Украины или приезжает с провокационными целями», — подчеркнул он.