МВД Украины: «незаконно посещавших Крым» болельщиков не пустят в Киев на финал ЛЧ 

КИЕВ, 4 мая. /ТАСС/. Сотрудники пограничной службы Украины будут пропускать болельщиков на финальные матчи женской и мужской Лиги чемпионов по футболу по предварительным спискам. Об этом сообщил глава ведомства Петр Цигикал.
"Мы будем работать по предварительным спискам, то есть, получим списки от авиационных компаний и обработаем. Мы знаем, кто к нам приедет, и они будут проходить по ускоренному режиму", — сказал он.
При этом министр внутренних дел Украины Арсен Аваков добавил, что это не касается нарушителей законодательства при пересечении границы Украины. «Кроме нарушителей государственной границы, которые у нас есть в наших базах данных, кроме тех, кто незаконно посещал Крым, кроме тех, кто нарушает законы Украины или приезжает с провокационными целями», — подчеркнул он.
В Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского 24 мая состоится финальный матч женской Лиги чемпионов, в котором сыграют немецкий «Вольфсбург» и французский «Лионом», а 26 мая на столичном стадионе «Олимпийски» пройдет финал Лиги чемпионов, в котором встретятся испанский "Реал" и английский «Ливерпуль».