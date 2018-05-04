Корнейчук: Россия и Запад не поддержут ни одного кандидата в президенты Украины

До президентских выборов остался год. И уже в принципе можно составить более-менее понятную картину, с чем именно пойдут на выборы основные кандидаты.

Если, конечно, некоторые из них таки решаться пойти на выборы. Речь идет в первую очередь о Порошенко, у которого, по сути, нет рейтинга. Что в очередной раз красноречиво продемонстрировали состоявшиеся в конце апреля выборы в ОТГ, где уверенно победила «Батькивщина». Что любопытно — даже в тех областях, которые никогда не рассматривались базовыми для Тимошенко. И это несмотря на крики и вопли с Банковой губернаторам максимально использовать админресурс для провластных кандидатов. Или использование властью технологии по протаскиванию своих кандидатов, как «самовыдвиженцев» или через Аграрную партию.

На самом деле выборы в ОТГ — это лучшая социология, чем все те фейковые опросы, которыми «кормят» население. И вот эти выборы показали, что высокие рейтинги Ляшко, Гриценко и Бойко являются мифическими, когда дела касается голосования за их партии. А значит — и за них самих.

Но вернемся к президентским кандидатам и их мессиджам.

Начнем с Порошенко. Тут все ясно — мифическое скорое вступление в ЕС НАТО . Мифическая независимая церковь. Мифическая победа над Путиным. Мифическая сильная армия. Мифические сотни реформ. Собственно, рейтинг Порошенко соответствует уровню его мифических обещаний, в которые давно уже никто не верит в нищей стране. Ощутив на собственных карманах, что именно представляет власть Порошенко на практике.

Тимошенко, судя по всему, сосредоточится на экономических проблемах страны. И в первую очередь — на обещаниях снизить тарифы, уменьшить налоговое давление и бороться с коррупцией. В принципе, совершенно правильный технологический ход, отвечающий основным запросам населения. Причем — всей Украины , что немаловажно.

Ляшко начнет рассказывать, как с 2014-го боролся против власти Порошенко. И попытается перехватить все экономические обещания у Тимошенко, поскольку играет с ней на одном электоральном поле. С другой стороны, Ляшко будет выполнять роль «пса Банковой», которого Ахметов натравит на Тимошенко в угоду Порошенко.

Да и давайте говорить откровенно: Ляшко все годы в Раде голосовал за нужные власти законы в рамках договоренностей Порошенко-Ахметова. Такой себе пакет

«Ляшко+», идущий «бонусом» к грабительскому для страны тарифу «Роттердам+».

Гриценко — это просто печальная история. С одной стороны, Гриценко сидит на всех телеканалах, связанных с властью. Где из него лепят «оппозиционера». С другой, политтехнологи Гриценко пока придумывают откровенный бред из серии «Власть готовит на меня покушение, но все равно я их всех „посажу“. С третьей — вообще непонятно, что именно Гриценко может предложить украинцам. Кроме усов и ярлыка „Первый непроходной“.

Отдельная история с Бойко. Мы уже видим „договорняк“ между Оппоблоком и Банковой, в результате которого закрыли дело с „вышками Бойко“. И из Бойко постараются в сотрудничестве с Банковой слепить некого „второго Януковича“ для юго-востока. И единственное, что может предложить Оппоблок избирателя: голосуйте за нас, потому что мы — это не они. То есть —попытка сыграть на протесте. Впрочем, украинцы на юго-востоке прекрасно видели, как Оппоблок сотрудничал все годы с властью. Как и Ляшко. Поэтому протестный электорат там скорее поддержит ту же Тимошенко.

Но опять же повторюсь: выборы в ОТГ четко показали, что рейтинги Ляшко, Гриценко, Бойко, Порошенко — они все виртуальные. Как и виртуальные их партии. И когда дело касается выборов, украинцы голосуют за реальную сильную политсилу или сильного лидера. Или вообще не ходят на выборы, если таковых нет.