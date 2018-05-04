Корнейчук: Россия и Запад не поддержут ни одного кандидата в президенты Украины 

До президентских выборов остался год. И уже в принципе можно составить более-менее понятную картину, с чем именно пойдут на выборы основные кандидаты.
Если, конечно, некоторые из них таки решаться пойти на выборы. Речь идет в первую очередь о Порошенко, у которого, по сути, нет рейтинга. Что в очередной раз красноречиво продемонстрировали состоявшиеся в конце апреля выборы в ОТГ, где уверенно победила «Батькивщина». Что любопытно — даже в тех областях, которые никогда не рассматривались базовыми для Тимошенко. И это несмотря на крики и вопли с Банковой губернаторам максимально использовать админресурс для провластных кандидатов. Или использование властью технологии по протаскиванию своих кандидатов, как «самовыдвиженцев» или через Аграрную партию.
На самом деле выборы в ОТГ — это лучшая социология, чем все те фейковые опросы, которыми «кормят» население. И вот эти выборы показали, что высокие рейтинги Ляшко, Гриценко и Бойко являются мифическими, когда дела касается голосования за их партии. А значит — и за них самих.
Но вернемся к президентским кандидатам и их мессиджам.
Начнем с Порошенко. Тут все ясно — мифическое скорое вступление в ЕС и НАТО. Мифическая независимая церковь. Мифическая победа над Путиным. Мифическая сильная армия. Мифические сотни реформ. Собственно, рейтинг Порошенко соответствует уровню его мифических обещаний, в которые давно уже никто не верит в нищей стране. Ощутив на собственных карманах, что именно представляет власть Порошенко на практике.
Тимошенко, судя по всему, сосредоточится на экономических проблемах страны. И в первую очередь — на обещаниях снизить тарифы, уменьшить налоговое давление и бороться с коррупцией. В принципе, совершенно правильный технологический ход, отвечающий основным запросам населения. Причем — всей Украины, что немаловажно.
Ляшко начнет рассказывать, как с 2014-го боролся против власти Порошенко. И попытается перехватить все экономические обещания у Тимошенко, поскольку играет с ней на одном электоральном поле. С другой стороны, Ляшко будет выполнять роль «пса Банковой», которого Ахметов натравит на Тимошенко в угоду Порошенко.
Да и давайте говорить откровенно: Ляшко все годы в Раде голосовал за нужные власти законы в рамках договоренностей Порошенко-Ахметова. Такой себе пакет
«Ляшко+», идущий «бонусом» к грабительскому для страны тарифу «Роттердам+».
Гриценко — это просто печальная история. С одной стороны, Гриценко сидит на всех телеканалах, связанных с властью. Где из него лепят «оппозиционера». С другой, политтехнологи Гриценко пока придумывают откровенный бред из серии «Власть готовит на меня покушение, но все равно я их всех „посажу“. С третьей — вообще непонятно, что именно Гриценко может предложить украинцам. Кроме усов и ярлыка „Первый непроходной“.
Отдельная история с Бойко. Мы уже видим „договорняк“ между Оппоблоком и Банковой, в результате которого закрыли дело с „вышками Бойко“. И из Бойко постараются в сотрудничестве с Банковой слепить некого „второго Януковича“ для юго-востока. И единственное, что может предложить Оппоблок избирателя: голосуйте за нас, потому что мы — это не они. То есть —попытка сыграть на протесте. Впрочем, украинцы на юго-востоке прекрасно видели, как Оппоблок сотрудничал все годы с властью. Как и Ляшко. Поэтому протестный электорат там скорее поддержит ту же Тимошенко.
Но опять же повторюсь: выборы в ОТГ четко показали, что рейтинги Ляшко, Гриценко, Бойко, Порошенко — они все виртуальные. Как и виртуальные их партии. И когда дело касается выборов, украинцы голосуют за реальную сильную политсилу или сильного лидера. Или вообще не ходят на выборы, если таковых нет.
Еще интересный момент. Похоже, впервые за долгое время на этих президентских выборах Запад и Россия не станут поддерживать ни одного кандидата. Им уже хватило Порошенко с 2014-го. Поэтому глобальные игроки будут иметь дело с тем политиком, которого выберут в президенты сами украинцы. И уже с ним станут договариваться…