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ДНР назвала обвинения Киева в обстреле Майорска провокацией
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ДНР назвала обвинения Киева в обстреле Майорска провокацией 

РИА Новости 38 минут назад
Фото: РИА Новости
ДОНЕЦК, 4 мая — РИА Новости. Заявление Киева о якобы обстреле подконтрольного украинским силовикам Майорска — очередная провокация и попытка оправдать обстрелы украинскими силовиками из тяжелой артиллерии жилых кварталов самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщили в пятницу РИА Новости в оперативном командовании ДНР.
Ранее пресс-служба украинской полиции сообщила о ночном обстреле ополченцами подконтрольного украинским силовикам Майорска в Донецкой области, в результате которого повреждены несколько жилых домов.
"Украинские силовики со вчерашнего вечера вели огонь по окрестностям Горловки, утром применили по жилым кварталам артиллерию 122 миллиметра, танки и миномёты", — сказал представитель командования ДНР.
По его словам, по окрестностям Горловки было выпущено более 40 мин и снарядов.
"Заявления об обстрелах якобы с нашей стороны расцениваем как попытку оправдать удары со стороны ВСУ по нашей территории. Не исключаем и провокации со стороны силовиков с нанесением удара по подконтрольной им территории для обвинения ДНР в срыве минских соглашений", — добавили в оперативном командовании республики.
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