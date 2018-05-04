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«Пострадает сам украинский народ»: в Совфеде оценили санкции против издательств
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«Пострадает сам украинский народ»: в Совфеде оценили санкции против издательств 

360tv.ru 46 минут назад
В Совфеде прокомментировали предложение Киева ввести санкции против крупнейших российских издательств. Сенатор от от Рязанской области Игорь Морозов и его коллега, представляющий Томский регион, Виктор Кресс рассказали «360», кто пострадает от новых мер сильнее и действительно ли российская литература угрожает нацбезопасности Украины.
Член Совета федерации РФ сенатор Игорь Морозов полагает, что на ситуацию надо смотреть шире и не брать в учет лишь коммерческий ущерб для российских издательств.
В первую очередь, пострадает сам украинский народ. Славянский дух основан на русской литературе, искусстве, культуре. Введение любых ограничений на познание русского языка и литературы наносит колоссальный удар по украинской идентичности, которая сегодня и так сегодня переживает искажение и фальсификацию своей истории
— Игорь Морозов.
Парламентарий заметил, что происходящее несет урон гражданскому обществу Украины, тем жителям страны, кто готов поддерживать отношение с россиянами и другими братскими славянскими народами.
«Украинское правительство, которое пронизано русофобией и ущербным отношением к нашей стране, к российскому обществу, переживает страх перед тем, что украинцы будут объективно смотреть на происходящее в стране», — пояснил Морозов предложенные Киевом санкции.
По его мнению, на украинской территории нарастают новые веяния, имеющие отношение к протестному движению.
«Это не связано с Донбассом. Это основано на противоречии правящей верхушки, пришедшей к власти в результате переворота, и обнищавшего населения, которое находится в крайне плачевном положении», — заметил сенатор.
Морозов добавил, что многие украинцы поняли, что Киев обманывает их.
У украинцев, которые приезжают в Россию лечиться, работать и учиться — а это уже около шести миллионов человек в год, — складывается понимание, что всех участников Майдана и последовавших за этим событий обманули. Возникает новая волна тяги к российскому искусству, литературе, документалистике. Это пугает правящий класс Украины, который выполняет разрушительную роль, созданную западными русофобскими силами
— Игорь Морозов.
Позиции рязанского сенатора придерживается и его коллега из Томской области Виктор Кресс.
«Украинцы больше пострадают. Они (власти Киева — ред.) уже с ума сходят совсем», — отметил он.
Заявление о том, что якобы русская литература может нанести вред национальной безопасности Украины, чиновник назвал глупостью.
«Нет, конечно, глупость. Они просто выполняют заказ. Стараются подтвердить, что против России», — прокомментировал он действия украинских властей.
На Украине предложили ввести санкции против российских издательств. Ограничительные меры могут коснуться крупнейших из них — «Алгоритма», «Книжного мира», «Центрполиграфа», «Эксмо», «АСТ», «Вече» и других. В Киеве обвинили издательства в «систематическом выпуске антиукраинской литературы».
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