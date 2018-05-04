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ЮНИСЕФ: дети в Донбассе каждый день подвергаются опасности из-за боев
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ЮНИСЕФ: дети в Донбассе каждый день подвергаются опасности из-за боев 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЖЕНЕВА, 4 мая — РИА Новости, Елизавета Исакова. Порядка 200 тысяч детей в возрасте до 18 лет, проживающих недалеко от линии соприкосновения на востоке Украины, ежедневно подвергаются опасности из-за боевых действий, заявила на брифинге в пятницу представитель ЮНИСЕФ на Украине Джованна Барберис.
По данным ЮНИСЕФ, в настоящее время порядка 200 тысяч детей в возрасте до 18 лет живут на расстоянии в 15 километров по обеим сторонам линии соприкосновения, и их жизни ежедневно подвергаются опасности из-за боевых действий в этом регионе. В частности, 12 апреля школьный автобус попал под перекрестный обстрел.
"Тот ущерб, который данные инциденты наносят психике детей, не может быть преувеличен. Директора школ и учителя также страдают от сложившейся ситуации", — сказала Барберис.
ЮНИСЕФ призывает все воюющие стороны уважать международное гуманитарное право и сделать так, чтобы школы и другая гражданская инфраструктура никогда не страдали от боевых действий.
"С начала учебного года ЮНИСЕФ и партнеры следили за шестью бывшими зданиями школ, которые были оккупированы или использованы (украинскими — ред.) военными или вооруженными группировками. С января 2018 года 45 школ были разрушены или повреждены, 28 временно закрыты. Это в дополнение к свыше 700 школ, которые пострадали с начала конфликта", — добавила Барберис.
ЮНИСЕФ отмечает, что Детский фонд ООН попросил на помощь детям на Украине в 2018 году 26,6 миллионов долларов. Однако на сегодняшний день от доноров было получено менее 15% финансирования.
Со своей стороны, Международная организация по миграции также заявила о значительной нехватке финансирования программ гуманитарной помощи ООН на Украине. В частности, из запрошенной на 2018 год суммы от доноров было получено всего 3%.
Читайте подробнее о конфликте на Украине >>
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