Канал Шария в Youtube набрал 2 млрд просмотров

Журналист Анатолий Шарий вошел в двадцатку самых просматриваемых русскоязычных каналов мира: его Youtube-канал набрал более 2 млрд просмотров.

Журналист и видеоблогер Анатолий Шарий заявил, что его Youtube-канал просмотрели более 2 млрд раз.

«Спасибо за все, друзья. Вошел в двадцатку самых просматриваемых русскоязычных каналов мира», — написал Шарий на своей странице в Facebook.

Анатолий Шарий с 2014 года ведет блог, в котором критикует публикуемую в украинских медиа информацию, связанную с событиями на Украине после Евромайдана. Шарий неоднократно писал об организованной преступности на Украине в 2008-2011 годах. В настоящее время имеет статус политического беженца в Евросоюзе

«Тебе спасибо, кучу времени экономишь мне. Зашел все знаю и с адекватной точки зрения», — написал Pavel Semenenko.

«Каждый ваш ролик — бальзам на душу филолога! Речь грамотно и логично выстроена, сам в меру артистичен — полный восторг! Правильно делаете, что убираете из своих роликов матерную ругань, хвалю. Среди ваших поклонников есть дамы в почтенном возрасте (70+, например). За стариков Донбасса — низкий поклон. В общем, объяснение в любви и сердечные поздравления. Так держать!», — поздравила Шария Зоя Рыкова.