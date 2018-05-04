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Канал Шария в Youtube набрал 2 млрд просмотров
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Канал Шария в Youtube набрал 2 млрд просмотров 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Журналист Анатолий Шарий вошел в двадцатку самых просматриваемых русскоязычных каналов мира: его Youtube-канал набрал более 2 млрд просмотров.
Журналист и видеоблогер Анатолий Шарий заявил, что его Youtube-канал просмотрели более 2 млрд раз.
«Спасибо за все, друзья. Вошел в двадцатку самых просматриваемых русскоязычных каналов мира», — написал Шарий на своей странице в Facebook.
Анатолий Шарий с 2014 года ведет блог, в котором критикует публикуемую в украинских медиа информацию, связанную с событиями на Украине после Евромайдана. Шарий неоднократно писал об организованной преступности на Украине в 2008-2011 годах. В настоящее время имеет статус политического беженца в Евросоюзе.
«Тебе спасибо, кучу времени экономишь мне. Зашел все знаю и с адекватной точки зрения», — написал Pavel Semenenko.
«Каждый ваш ролик — бальзам на душу филолога! Речь грамотно и логично выстроена, сам в меру артистичен — полный восторг! Правильно делаете, что убираете из своих роликов матерную ругань, хвалю. Среди ваших поклонников есть дамы в почтенном возрасте (70+, например). За стариков Донбасса — низкий поклон. В общем, объяснение в любви и сердечные поздравления. Так держать!», — поздравила Шария Зоя Рыкова.
Ранее журналист Анатолий Шарий обратил внимание на аккаунт защитника Надежды Савченко и Pussy Riot Марка Фейгина, который назвал себя в Twitter «украинским адвокатом».
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