Ещё
Киев собрался наказать российские издательства за «антиукраинские» книги
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Киев собрался наказать российские издательства за «антиукраинские» книги 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Госкомитет по вопросам телевидения и радиовещания Украины призвал ввести санкции против ряда российских издательств, распространяющих книги «антиукраинского» содержания.
«Госкомтелерадио инициирует перед кабинетом министров Украины применение экономических санкций к юридическим лицам Российской Федерации, которые систематически производят и распространяют издания антиукраинского содержания», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Пресс-служба ведомства сообщает, что за 2015-2018 годы на Украину запрещен ввоз 172 изданий «антиукраинского содержания», выпущенных 35 издательствами.
Среди издательств, чаще всех распространяющих «антиукраинские» книги, госкомтелерадио страны называет «Алгоритм», «Книжный мир», «Центрполиграф», «Эксмо», АСТ и «Вече».
В прошлом году на Украине вступил в силу закон, запрещающий ввоз в страну иностранной печатной продукции «антиукраинского содержания». В частности, был запрещен ввоз книги Елены Качур «Как жили на Руси», в которой Киев усмотрел «непризнание украинского государства». Кроме того, на Украину не допускались детские книги о путешествии вокруг света.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
На Украине рассказали о новой российской «стройке века» У Савченко из-за голодовки начались проблемы с зубами На Украине при запуске доменной печи разлили 40 тонн расплавленного чугуна
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказалась от союзов с Китаем360
Найдено тело писателя Сергея Сакина23
Украинец опозорился на «Евровидении», забыл мову149
«За что они боролись, на то и напоролись»133
Пока вы спали: Россия сеет хаос в Черном море290
Видео
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
00:28
Украинец опозорился на «Евровидении», забыл мову
Шоу-бизнес
01:04
Путин провел массовые отставки
Политика
00:23
Кремль высказался о «Новичке» из Чехии
Политика Европа
04:10
В МИД РФ высказались по эффекту от «дела Скрипалей»
Политика Европа
01:49
Дерзкие налётчики орудовали в метро Москвы
Происшествия Криминал
02:51
Су-57 и «Кинжал» впервые пролетели над Москвой
Армия Войска
01:16
Найдено тело писателя Сергея Сакина
Шоу-бизнес Другое
01:08
Семья усатой «крестницы» Памелы Андерсон попала на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение