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Киев может ввести санкции против «антиукраинских» издателей из России
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Киев может ввести санкции против «антиукраинских» издателей из России 

РИА «ФедералПресс» 34 минуты назад
Госкомтелерадио Украины предлагает вынести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны инициативу о применении санкций к российским издателям, распространяющим продукцию «антиукраинского» толка.
По данным пресс-службы ведомства, такие меры должны помочь защитить национальные интересы и национальную безопасность Украины, а также ее суверенитет и территориальную целостность.
В Госкомтелерадио заявили, что, согласно результатам мониторинга за последние три года, был составлен перечень книжных изданий с содержанием, направленным «на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание межэтнической, расовой и религиозной вражды, совершение террористических актов, посягательство на права и свободы человека».
Всего было обнаружено 172 книги такого толка, выпущенных 35 разными издательствами. В связи с этим в комитете предлагают «вынести на рассмотрение СНБО предложения относительно применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) юридических лиц России, которые продуцируют и распространяют на территории Украины издательскую продукцию антиукраинского содержания».
Инициатива будет вынесена на рассмотрение правительства Украины. В случае поддержки, документ отправится на рассмотрение в СНБО.
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