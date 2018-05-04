Киев может ввести санкции против «антиукраинских» издателей из России

Госкомтелерадио Украины предлагает вынести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны инициативу о применении санкций к российским издателям, распространяющим продукцию «антиукраинского» толка.

По данным пресс-службы ведомства, такие меры должны помочь защитить национальные интересы и национальную безопасность Украины, а также ее суверенитет и территориальную целостность.

В Госкомтелерадио заявили, что, согласно результатам мониторинга за последние три года, был составлен перечень книжных изданий с содержанием, направленным «на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание межэтнической, расовой и религиозной вражды, совершение террористических актов, посягательство на права и свободы человека».

Всего было обнаружено 172 книги такого толка, выпущенных 35 разными издательствами. В связи с этим в комитете предлагают «вынести на рассмотрение СНБО предложения относительно применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) юридических лиц России , которые продуцируют и распространяют на территории Украины издательскую продукцию антиукраинского содержания».