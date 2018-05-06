В ЛНР ждут провокаций после прибытия к линии соприкосновения журналистов

"В ближайшее время мы ожидаем провокаций со стороны военнослужащих ВС Украины в связи с прибытием в район населенного пункта Троицкое (подконтрольный Киеву — ред.) группы журналистов немецкого телеканала ARD", — сказал Марочко.

Он не исключил, что украинские военнослужащие будут провоцировать Народную милицию на открытие огня для того, чтобы представить ЛНР европейской аудитории как нарушителей минских договоренностей.

"Народная милиция ЛНР неукоснительно соблюдает минские договоренности и придерживается позиции мирного урегулирования конфликта. Тем не менее, мы всегда готовы дать решительный отпор в случае военной агрессии со стороны противника для защиты граждан своей республики", — уточнил Марочко.

Читайте подробнее о конфликте на Украине >>