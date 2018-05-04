В ЛНР заявили, что СБУ готовит атаки на военные объекты в республике

"По имеющимся данным, Служба безопасности Украины не оставляет попытки дестабилизации обстановки в республике. Известно о подготовке ударов по расположенным в тылу объектам военного характера Народной милиции ЛНР, которые могут привести к жертвам как среди военнослужащих, так и гражданского населения", — заявил Филипоненко журналистам.

Он уточнил, что, по сведениям Народной милиции, могут быть организованы покушения на правоохранителей ЛНР, в первую очередь, представителей судейского корпуса и прокуратуры

"Получена информация о планах украинских силовиков использовать… не только стандартные силы и средства, такие как диверсионные группы и взрывные закладки, но и достаточно специфичные способы, применяемые террористическими организациями, такие как ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА), использующие для поражения целей носимые самодельные взрывные устройства и переоборудованные боеприпасы", — заявил Филипоненко.

По его словам, 21 апреля силовики совершили две диверсии с использованием БПЛА, в результате одной из них получили ранения двое сотрудников МВД ЛНР.