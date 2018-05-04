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ЛНР обвинила Киев в намеренной дестабилизации обстановки в Донбассе
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ЛНР обвинила Киев в намеренной дестабилизации обстановки в Донбассе 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
ЛУГАНСК, 4 мая — РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко обвинил командование военной операцией в Донбассе со стороны Киева в намеренной дестабилизации обстановки у линии соприкосновения.
Президент Украины Петр Порошенко в понедельник, 30 апреля, подписал указ о завершении антитеррористической операции в Донбассе, которая длилась более четырех лет. Вместо этого в регионе началась операция Объединенных сил Украины. По мнению Киева, предыдущий формат операции уже исчерпал себя. Теперь руководство военной операцией перешло от Службы безопасности Украины непосредственно к военным.
Ранее в ЛНР заявили о восьми обстрелах со стороны ВСУ за минувшие сутки, вследствие которых погиб один ополченец и был поврежден жилой дом.
"Обстановка на линии боевого соприкосновения обостряется. Командование операции Объединенных сил нацелено на дальнейшую дестабилизацию обстановки", — заявил Марочко журналистам.
Он уточнил, что с начала операции Объединенных сил украинские силовики демонстрируют агрессивные намерения и увеличивают интенсивность обстрелов, сосредотачивая усилия на Светлодарском направлении.
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