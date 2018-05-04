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ВСУ нанесли артиллерийский удар по центру Горловки
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ВСУ нанесли артиллерийский удар по центру Горловки 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщил в комментарии «Донецкому агентству новостей» и.о. руководителя городской администрации Горловки Иван Приходько.
«Утром были прилеты по центру Горловки. Повреждены два домостроения по улице Красноградская, 33. Пострадавших, к счастью, нет», — рассказал он.
По его словам, обстрел велся из тяжелой артиллерии. В данный момент точный калибр орудий устанавливается.
Помимо центра военнослужащие ВСУ в течение нескольких часов обстреливали и северную окраину Горловки. Были зафиксированы разрывы снарядов вблизи поселков Зайцево и Гольмовский.
Ранее в ЛНР обвинили ВСУ в намеренной эскалации конфликта на линии разграничения.
««Обстановка на линии боевого соприкосновения обостряется. Командование операции Объединенных сил нацелено на дальнейшую дестабилизацию обстановки», — рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
В минувшие сутки, как сообщили в ЛНР, ВСУ восемь раз обстреляли территории республики. При этом был убит один боец Народной милиции и поврежден жилой дом.
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