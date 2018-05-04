Фонд защиты вкладчиков передали в управление властям Крыма

Процесс передачи фонда Крыму начался летом 2017 года, для этого была проведена инвентаризация и аудиторская проверка организации. Власти полагают, что передача фонда крымским властям позволит повысить возвратность ресурсов, которые были вложены в программу компенсационных выплат вкладчикам украинских банков. Чтобы вернуть часть этих средств, нужно работать с арестованным фондом имуществом, которое на 99,99% находится на территории Крыма.

"Он [Фонд защиты вкладчиков] уже передан Республике Крым", — сказала собеседница агентства.

По словам Чабан, в ближайшее время фонду предстоит провести работу по списанию задолженности с жителей Крыма и Севастополя , которые до 2014 года имели кредиты в украинских банках в размере до 5 млн рублей. «Сейчас готовится механизм по списанию задолженности. Мы ждем выхода изменений в налоговый кодекс, которые предусматривают освобождение от подоходного налога сумму списания. После этого мы тут же начнем списание задолженности», — рассказала глава министерства.

Согласно закону, физические лица, имеющие задолженность перед украинскими банками до 5 млн рублей, полностью освобождаются от ее погашения. Кроме того, полное списание долгов предусмотрено также для социально незащищенных граждан, в том числе инвалидов, неработающих пенсионеров, опекунов несовершеннолетних. Закон также предусматривает процедуру урегулирования долгов, которые превышают 5 млн рублей.

О фонде

Фонд защиты вкладчиков создали в марте 2014 года для защиты интересов вкладчиков, в том числе индивидуальных предпринимателей — клиентов украинских банков в Крыму. Фонд осуществляет выплаты компенсаций вкладчикам украинских банков, прекративших работу на полуострове после его воссоединения с РФ. Компенсации вкладчикам украинских банков выплачивают за счет продажи национализированного имущества, в том числе имущества олигархов, например, Игоря Коломойского.

После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием.

Киев отказался признавать Крым частью России, при этом с полуострова ушли все украинские банки.