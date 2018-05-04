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Россиян не пустили на Украину за отказ снять георгиевскую ленту
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Россиян не пустили на Украину за отказ снять георгиевскую ленту 

РИА Новости Крым 37 минут назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая — РИА Новости Крым. В аэропорту «Борисполь» (Киев) украинские пограничники не пустили на территорию страны двух россиян из-за георгиевской ленты. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.
По данным ведомства, мужчина и женщина (граждане РФ) прибыли рейсом из Минска.
"Для пересечения границы иностранцы имели все необходимые документы. Но на багаже туристов пограничники заметили прикрепленные георгиевские ленты, которые запрещены на Украине. На просьбу снять эту символику россияне отреагировали негативно. В связи с этим им было отказано в пересечении границы и обратным рейсом они вернулись в Минск", — рассказали в ведомстве.
В мае 2017 года Верховная рада Украины приняла закон, запрещающий демонстрацию, ношение и изготовление георгиевских ленточек. За его нарушение предусмотрено наказание в виде штрафа до 12 тыс. рублей или 15 суток административного ареста.
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