Россиян не пустили на Украину за отказ снять георгиевскую ленту 

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая — РИА Новости Крым. В аэропорту «Борисполь» (Киев) украинские пограничники не пустили на территорию страны двух россиян из-за георгиевской ленты. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.
"Для пересечения границы иностранцы имели все необходимые документы. Но на багаже туристов пограничники заметили прикрепленные георгиевские ленты, которые запрещены на Украине. На просьбу снять эту символику россияне отреагировали негативно. В связи с этим им было отказано в пересечении границы и обратным рейсом они вернулись в Минск", — рассказали в ведомстве.
В мае 2017 года Верховная рада Украины приняла закон, запрещающий демонстрацию, ношение и изготовление георгиевских ленточек. За его нарушение предусмотрено наказание в виде штрафа до 12 тыс. рублей или 15 суток административного ареста.