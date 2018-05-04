Как «декоммунизировать» Украину до последнего переулка

На Украине будут переименованы две области. Всего к настоящему моменту в рамках объявленной украинскими властями «декоммунизации» были изменены порядка тысячи топонимов, а в ближайшее время изменения коснутся еще девяти населенных пунктов. Об этом рассказал директор Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович

Директор Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович анонсировал переименование двух украинских регионов, передает RT. По его словам, в настоящее время были «декоммунизированы» порядка тысячи топонимов, а в ближайшее время изменения коснутся еще девяти населенных пунктов.

«Это очевидные названия, которые подлежат переименованию. Кроме того, на очереди переименование двух областей. Для этого необходимо внести изменения в Конституцию», — сказал чиновник.

Он отметил, что для запуска этого процесса уже собрано необходимое число подписей депутатов. Пять дней назад в Верховную раду Украины был внесен проект закона о переименовании Днепропетровской области. По замыслу авторов инициативы, регион получит название «Сичеславская область», передает ФАН.

Следует отметить, что в рамках так называемого закона о «декоммунизации», переименованию на Украине подлежат все топонимы, связанные с Советским Союзом. Многие населенные пункты уже переименованы. В частности, город Днепропетровск стал Днепром, Кировоград — Кропивницким, а Комсомольск превратился в Горишние плавни.

Между тем, наименования областей пока остаются без изменений. Их перечень внесен в Конституцию Украины. Для принятия соответствующих законопроектов необходимо конституционное большинство — более 300 голосов.

В начале апреля нынешнего года Верховная рада приняла президентский закон о переименовании Высокомобильных десантных войск (ВДВ) в десантно-штурмовые войска Вооруженный сил Украины. «За» проголосовали 236 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке, такая инициатива возникла потому, что аббревиатура названия Высокомобильных десантных войск (ВДВ) совпадает с названием российских Воздушно-десантных войск, и такое совпадение «вызывает негативное отношение». Инициатором выступил президент Украины Петр Порошенко

За неделю до этого члены комиссии Киевского городского совета по вопросам культуры, туризма и информационной политики поддержали переименование улицы Маршала Жукова в улицу Кубанской Украины в Деснянском районе. Как отметили в пресс-службе, «это будет способствовать восстановлению исторической памяти о казачьем государственном образовании на Кубани — Кубанской Украины».

В феврале депутаты Киевского горсовета проголосовали за переименования Московского моста в Северный.

«Переименовать Московский мост в городе Киеве в Северный мост. Цель принятия решения — возврат Московскому мосту проектного названия — Северный», — говорилось в проекте решения.

В январе нынешнего года Вятрович заявлял, что Киеву надо признать период Украинской советской социалистической республики (УССР) в составе СССР «советской оккупацией». Он также отметил необходимость для киевских властей принять законы правопреемственности независимой Украины от УНР — Украинской народной республикой.

Украинский историк отметил, что именно «украинская революция» будет формировать представление общества «о связи между современным украинским государством и УНР, она будет определять как раз, чем был советский период».

При этом Вятрович подчеркнул, что Акт провозглашения независимости Украины, в котором прописаны неделимости и неприкосновенность украинской территории, принятый в 1991 году в ходе распада СССР, пересматриваться не будет.

В ответ на это председатель Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил, что Украина должна быть готова отказаться от почти половины своих территорий и ряда крупнейших городов, поскольку они переданы ей именно в период «советской оккупации».

«Если к этому серьезно относиться, надо будет вернуть пол-Украины сегодняшней в Россию, а не только Крым, потому что и Харьков, и Днепропетровск, и Донбасс до создания Советского Союза не были в составе Украины», — подчеркнул парламентарий.

В марте прошлого года киевский завод «Ленинская кузница» был переименован в «Кузницу на Рыбальском» в рамках украинского закона о декоммунизации.

«На годовом общем собрании акционеров «Завода „Ленинская кузница“, которое состоялось 30 марта 2017 года, принято решение изменить наименование с „публичное акционерное общество „Завод „Ленинская кузница“ на „частное акционерное общество „Завод „Кузница на Рыбальском“, — говорилось в сообщении пресс-службы предприятия.

Украинский политолог, бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин объяснил, какие изменения ожидают Украину и в чем истинная цель переименований, предает НСН.

“Рационального смысла в этом нет, он есть только для Порошенко. Он сейчас думает, как победить на выборах. Для его группы это единственная на сегодняшний день цель, и они понимают, где для них очень мощное противодействие. Это Днепропетровская область, раз, два — необходимо решить вопрос с Донецкой областью.