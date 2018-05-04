Косачев: Чем меньше на Украине реальных изменений к лучшему, тем больше звонких инициатив

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о прекращении участия страны в СНГ. Большинство украинских инициатив, законопроектов и деклараций последнего времени носит не практический, а символический характер. И чем меньше реальных изменений к лучшему для простых людей, тем больше власть вбрасывает звонких решений, которые самих проблем не решают, но помогают отвлечь от них внимание. Так было с многострадальным «безвизом» с ЕС , со всевозможными актами, в которых говорится о «российской агрессии» (как раньше об «АТО», но потом поняли, что «агрессия» выгоднее), с законом о реинтеграции Донбасса, с переименованиями городов и улиц, со сносом памятников, с борьбой с советской символикой и с российскими телепрограммами и многим другим. Каждый транш МВФ или появление американских «Джавелинов» подается как очередная «перемога», которая — ну теперь уж точно — сделает Украину счастливой. Однако «уж полночь близится», а счастья все нет.

Шоу «Украина выходит из СНГ» длится уже довольно давно. Еще 19 марта 2014 года послемайданная власть объявила о начале процедуры выхода, о чем якобы также имелось решение СНБО. Тогда же Украина приостановила председательство в Содружестве и более не платила членские взносы.

Однако считать, что Украина была вне СНГ, и, как говорят украинцы, не может выйти оттуда, куда не входила, некорректно. Украина является государством-основателем и государством-участником СНГ. Ибо ее президент подписал 8 декабря 1991 года знаменитое Соглашение между Республикой Беларусь Российской Федерацией (РСФСР) и Украиной о создании Содружества Независимых Государств. Приостановить для себя это Соглашение можно, уведомив других участников за год (Ст.10). При этом Украина, кстати, приостановит и действие Статьи 5 Соглашения: «Высокие Договаривающиеся Стороны признают и уважают территориальную целостность друг друга и неприкосновенность существующих границ в рамках содружества».