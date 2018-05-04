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Украинские пограничники не пропустили россиян за отказ снять георгиевские ленточки
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Украинские пограничники не пропустили россиян за отказ снять георгиевские ленточки 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Украинские пограничники не пропустили на территорию страны двух россиян, которые отказались снять со своих чемоданов георгиевские ленточки. Об этом сообщается на сайте украинского ведомства.
Как отмечается, инцидент произошел 3 мая в киевском аэропорту «Борисполь», куда из Белоруссии прилетели граждане России. Пограничники потребовали снять ленточки с запрещенной в стране символикой.
"На просьбу пограничников снять эту символику граждане России отреагировали негативно. В связи с этим пограничники отказали данным лицам в пересечении границы, и обратным рейсом они вернулись в Минск", — говорится в заявлении ведомства.
Ранее украинская полиция не пустила россиян в консульство России во Львове для голосования на выборах российского президента.
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