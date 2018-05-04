Украинские пограничники не пропустили россиян, отказавшихся снять георгиевскую ленту

Украинские пограничники не пустили в страну россиян, которые отказались снять георгиевские ленточки со своих чемоданов.

Как рассказал помощник Государственной пограничной службы Украины , пресс-секретарь Олег Слободян на своей странице в Facebook, мужчина и женщина прибыли в аэропорт Борисполь из Минска . Снять георгиевские ленточки, которые запрещены на территории Украины, они отказалась. В результате пограничники запретили им въезжать в страну, и россияне были вынуждены вернуться обратным рейсом в Минск.

На Украине 15 июня 2017 года вступил в силу закон о запрете использования георгиевских лент, напоминает ТАСС . За их публичную демонстрацию предполагается штраф от 850 гривен до 2550 гривен и конфискация ленты. За повторное нарушение — штраф до 5100 гривен или административный арест на срок до 15 суток.

Так, 9 мая прошлого года в Киеве полиция задержала двух человек за баннер с георгиевской лентой. А в августе в Днепре был задержан пенсионер, который раскладывал листовки с георгиевскими ленточками рядом с конфетами Roshen.