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Украинские пограничники не пропустили россиян, отказавшихся снять георгиевскую ленту
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Украинские пограничники не пропустили россиян, отказавшихся снять георгиевскую ленту 

Вести.Ru 49 минут назад
Фото: Вести.Ru
Украинские пограничники не пустили в страну россиян, которые отказались снять георгиевские ленточки со своих чемоданов.
Как рассказал помощник Государственной пограничной службы Украины, пресс-секретарь Олег Слободян на своей странице в Facebook, мужчина и женщина прибыли в аэропорт Борисполь из Минска. Снять георгиевские ленточки, которые запрещены на территории Украины, они отказалась. В результате пограничники запретили им въезжать в страну, и россияне были вынуждены вернуться обратным рейсом в Минск.
На Украине 15 июня 2017 года вступил в силу закон о запрете использования георгиевских лент, напоминает ТАСС. За их публичную демонстрацию предполагается штраф от 850 гривен до 2550 гривен и конфискация ленты. За повторное нарушение — штраф до 5100 гривен или административный арест на срок до 15 суток.
Так, 9 мая прошлого года в Киеве полиция задержала двух человек за баннер с георгиевской лентой. А в августе в Днепре был задержан пенсионер, который раскладывал листовки с георгиевскими ленточками рядом с конфетами Roshen.
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