«Коммерсантъ»: Предмет особой годности

Конфликт России Украины вокруг поддержания летной годности самолетов обостряется. Как выяснил "Ъ" , Киев привлек Международную организацию гражданской авиации (ICAO) к спору о том, может ли РФ без участия украинского концерна «Антонов» продлевать эксплуатацию самолетов «Ан», в том числе «Русланов». Украина говорит об угрозе безопасности полетов, Москва обвиняет Киев в проволочках и завышении цен. Но несмотря на четыре года жесткого конфликта, авиационные связи между странами сохраняются, вынуждая искать схемы взаимодействия.

Как стало известно «Ъ», госавиаслужба Украины направила в ICAO жалобу на Росавиацию , которая одобряет эксплуатацию самолетов разработки концерна «Антонов» с нарушением процедур. По словам источников «Ъ», недовольство Киева вызвало то, что власти РФ выдавали разрешения на полеты Ан-24, Ан-26, Ан-74 и Ан-124-100 «Руслан» без привлечения концерна. Авиавласти Украины ссылаются на практику времен СССР, когда участие конструкторского бюро в процедурах продления летной годности было обязательным. По мнению Киева, авиавласти РФ создают «опасный прецедент, несущий угрозу жизни, здоровью, экологии и инфраструктуре» стран, где работают самолеты «Ан».

На середину 2017 года в летной годности в РФ числилось около 400 судов КБ «Антонов» . Самыми распространенными, по данным ГосНИИГА, были Ан-24 и Ан-26 (236 штук). Держателем сертификата типа «Анов» выступает ГП «Антонов». Производитель обязан поддерживать действие сертификата, оказывать авторское сопровождение в производстве, эксплуатации и ремонте. Но авиационное сотрудничество Москвы и Киева резко осложнилось после присоединения Россией Крыма , и продление летной годности самолетов стало одним из спорных вопросов. «Антонов» выступал против передачи этих функций другим, настаивая, что это противоречит стандартам ICAO, правилам и нормам ЕС США , Украины и РФ, угрожая снять с себя ответственность за безопасность самолетов на международных линиях.

Тем не менее прошлым летом Росавиация выдала сертификат разработчика и сертификат на изменение типовой конструкции Ан-24/26 ГосНИИГА (см. «Ъ» от 10 июля 2017 года). Те же полномочия по «Русланам» получила немецкая AMTES GmbH (входит в группу «Волга-Днепр» , владеющую 12 «Русланами»).

В Росавиации «Ъ» пояснили, что в начале апреля глава ведомства Александр Нерадько направил письмо президенту «Антонова» Александру Кривоконю, назвав принятые решения «вынужденными». Росавиация считает, что «Антонов» предъявлял к эксплуатантам РФ «необоснованные требования» по предоставлению сертификатов конечного пользователя, хотя они по стандартам ICAO не имеют отношения к выполнению обязанностей разработчика. Кроме того, украинцы систематически задерживали допуск самолетов к отработке очередного этапа уже назначенного ресурса и срока службы, а также внесение изменений в типовую конструкцию. «Антонов» «необоснованно завышал» стоимость своих услуг, а на предложение Росавиации разделить работы в рамках допуска самолетов к очередным этапам назначенных ресурсов и сроков службы украинский концерн не ответил.

Компании, получившие полномочия от Росавиации, «доказали компетентность, а иностранные авиавласти уведомлены о сертификации AMTES GmbH как разработчика модификации самолета типа Ан-124-100», говорилось в письме господина Нерадько. При этом сертификация затронет только самолеты, зарегистрированные в РФ. В качестве компромисса Росавиация предлагала «Антонову» сертифицировать эти организации как разработчиков модификаций Ан-24/26/72 и Ан-124-100, а статус концерна как разработчика типовой конструкции оставить неизменным. Ответом на эти предложения и стала жалоба в ICAO.

В «Антонове» «Ъ» не ответили. Собеседник «Ъ», близкий к правительству Украины , подтвердил отправку письма в ICAO, поскольку «такие полеты небезопасны». «Если письмо не даст результата», говорит он, украинская сторона «будет действовать методами, которые использовали МИД Украины и другие госструктуры, требуя снять с Киева ответственность за безопасность полетов в зоне Крыма». Весной 2014 года ICAO приняла решение, что РФ должна обеспечивать аэронавигационное обслуживание над Крымом и территориальными водами, а Украина — над нейтральными водами, но с учетом технических договоренностей с РФ. Большинство иностранных авиакомпаний отказались от использования данного воздушного пространства. Источник «Ъ» добавил, что техдокументация для самолетов семейства «Ан» находится на киевском заводе «Антонова», а без нее, по его мнению, невозможно продлить ресурс, например, на Воронежском авиазаводе , где ранее в кооперации выпускались самолеты семейства «Антонов», в том числе Ан-148/158.

Исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев считает, что позиция авиавластей РФ, гарантирующих летную годность техники «Антонова» в российских авиакомпаниях, «в силу авторитета» будет убедительна и для заказчиков перевозок, и для регуляторов третьих стран. Однако, добавляет эксперт, пока полностью отказаться от взаимодействия с Украиной невозможно, например, не решен вопрос капремонта украинских двигателей «Русланов». Поэтому, полагает господин Пантелеев, все еще сильно связанные технологической кооперацией стороны будут вынуждены искать схемы взаимодействия.

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