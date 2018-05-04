ВСУ обстреляли территорию ДНР 27 раз за сутки, заявили в республике

ДОНЕЦК , 4 мая — РИА Новости . Украинские силовики 27 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в пятницу журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации за прекращением огня (СЦКК).

Новое, «пасхальное» перемирие вступило в силу в Донбассе 30 марта, однако стороны конфликта обвиняют друг друга в обстрелах. Накануне в представительстве ДНР в СЦКК сообщили о 20 нарушениях перемирия.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 27 раз", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, по территории республики украинские силовики выпустили более 10 мин и артснарядов, также вели огонь из гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия. В результате обстрелов обесточен поселок Широкая Балка. «Общее количество примененных ВСУ боеприпасов — 591 единица», — добавил представитель ДНР в СЦКК.

Представители операции Объединенных сил (ООС), в свою очередь, заявили о 24 обстрелах своих позиций в Донбассе за сутки.

Президент Украины Петр Порошенко в понедельник, 30 апреля, подписал указ о завершении антитеррористической операции в Донбассе, которая длилась более четырех лет. Вместо этого в регионе началась операция Объединенных сил Украины. По мнению Киева, предыдущий формат операции уже исчерпал себя. Теперь руководство военной операцией перешло от Службы безопасности Украины непосредственно к военным.

Согласно сообщению пресс-центра операции в Facebook, ополченцы «за прошедшие сутки 21 раз, а ночью 4 мая 3 раза… применяли запрещенное оружие».

Кроме того, украинские военные утверждают, что ополченцы понесли потери. «По данным разведки, 2 убитых и 3 раненых», — уточняется в сообщении.