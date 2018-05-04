Постпред РФ при СНГ заявил, что выход Украины из органов Содружества займет не менее года

"В уставе СНГ четко прописано: государство должно официально уведомить исполком за год до выхода. Так было с Грузией . Украина не подписывала устав, но является подписантом учредительного Беловежского соглашения, в котором процедура выхода не прописана. Значит, в дело вступает Венская конвенция о правилах заключения международных договоров. Таким образом, выход может состояться в любое время с согласия всех участников организации после консультаций с ними либо через 12 месяцев после официального письменного уведомления", — сообщил дипломат.

Киев, как отметил представитель России, может выйти из учредительного договора, но остаться участником каких-то других соглашений в рамках СНГ. Однако страна должна уведомить о своих планах заранее, поскольку все это требует переговоров, на которые отводится год.

В минувшую среду, 2 мая, Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) принял решение о прекращении участия страны в координационных советах СНГ. Совбез поручил министерству иностранных дел Украины принять в установленном порядке меры по прекращению действия отдельных межгосударственных соглашений.