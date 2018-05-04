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Постпред РФ при СНГ заявил, что выход Украины из органов Содружества займет не менее года
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Постпред РФ при СНГ заявил, что выход Украины из органов Содружества займет не менее года 

ТАСС 8 часов назад
Фото: Федеральное агентство новостей
МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Выход Украины из координационных советов СНГ, согласно уставу, может занять не менее года. Об этом газете «Известия» рассказал постоянный представитель России при Содружестве Андрей Шведов.
"В уставе СНГ четко прописано: государство должно официально уведомить исполком за год до выхода. Так было с Грузией. Украина не подписывала устав, но является подписантом учредительного Беловежского соглашения, в котором процедура выхода не прописана. Значит, в дело вступает Венская конвенция о правилах заключения международных договоров. Таким образом, выход может состояться в любое время с согласия всех участников организации после консультаций с ними либо через 12 месяцев после официального письменного уведомления", — сообщил дипломат.
Киев, как отметил представитель России, может выйти из учредительного договора, но остаться участником каких-то других соглашений в рамках СНГ. Однако страна должна уведомить о своих планах заранее, поскольку все это требует переговоров, на которые отводится год.
В минувшую среду, 2 мая, Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) принял решение о прекращении участия страны в координационных советах СНГ. Совбез поручил министерству иностранных дел Украины принять в установленном порядке меры по прекращению действия отдельных межгосударственных соглашений.
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