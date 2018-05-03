В Раде заявили, что суд Киева обязал начать расследование против Порошенко и его окружения

"Суд заставил НАБУ расследовать преступления окружения Порошенко по всем эпизодам противоправных действий против Саакашвили", — написал Куприй в Facebook, опубликовав решение суда от 3 мая.

Депутат сообщил, что ему удалось «заставить» НАБУ, которое ранее отказывалось регистрировать его заявление, начать расследование против «окружения Порошенко» в судебном порядке. Материалы по обвинениям в незаконном преследовании Саакашвили и его окружения должны быть внесены в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) уполномоченным должностным лицом НАБУ.

По словам Куприя, к нему, как правозащитнику и заместителю председателя правоохранительного комитета Рады, лично обратился Саакашвили с просьбой дать правовую оценку произволу, совершенному украинскими чиновниками в отношении него и его команды.

"Это и лишение его гражданства, и недопуск на Украину, и остановка поезда в Перемышле, и фабрикация дела по свержению конституционного строя с последующим задержанием и домашним арестом, а также позорное выдворение за пределы государства", — отметил депутат.