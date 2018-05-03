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В Раде заявили, что суд Киева обязал начать расследование против Порошенко и его окружения
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В Раде заявили, что суд Киева обязал начать расследование против Порошенко и его окружения 

ТАСС 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
КИЕВ, 3 мая. /ТАСС/. Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) расследовать противозаконные действия окружения президента Петра Порошенко в отношении экс-губернатора Одесской области и бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом сообщил в четверг внефракционный депутат Верховной рады, представитель партии «Укроп» Виталий Куприй.
"Суд заставил НАБУ расследовать преступления окружения Порошенко по всем эпизодам противоправных действий против Саакашвили", — написал Куприй в Facebook, опубликовав решение суда от 3 мая.
Депутат сообщил, что ему удалось «заставить» НАБУ, которое ранее отказывалось регистрировать его заявление, начать расследование против «окружения Порошенко» в судебном порядке. Материалы по обвинениям в незаконном преследовании Саакашвили и его окружения должны быть внесены в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) уполномоченным должностным лицом НАБУ.
По словам Куприя, к нему, как правозащитнику и заместителю председателя правоохранительного комитета Рады, лично обратился Саакашвили с просьбой дать правовую оценку произволу, совершенному украинскими чиновниками в отношении него и его команды.
"Это и лишение его гражданства, и недопуск на Украину, и остановка поезда в Перемышле, и фабрикация дела по свержению конституционного строя с последующим задержанием и домашним арестом, а также позорное выдворение за пределы государства", — отметил депутат.
В мае 2015 года Саакашвили получил гражданство Украины, в декабре 2015 года было прекращено его грузинское гражданство. 26 июля 2017 года Петр Порошенко лишил Саакашвили гражданства Украины. 12 февраля 2018 года экс— президент Грузии был задержан в Киеве, а затем выдворен в Польшу. Там он заявил, что не оставит попыток вернуться на Украину. Государственная пограничная служба Украины запретила Михаилу Саакашвили въезд в страну до 2021 года.
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