Суд Киева обязал начать расследование против Порошенко 

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) будет расследовать противозаконные действия окружения президента страны Петра Порошенко в отношении экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Об этом внефракционный депутат Верховной рады, представитель партии «Укроп» Виталий Куприй сообщил в Facebook.
"Суд заставил НАБУ расследовать преступления окружения Порошенко по всем эпизодам противоправных действий против Саакашвили", — написал парламентарий, опубликовав решение суда.
Депутат рассказал, что Саакашвили обратился к нему с просьбой дать правовую оценку произволу, совершенному чиновниками в отношении него и его команды. Речь, в частности, идет о лишении политика гражданства и «позорном выдворении за пределы государства», передает ТАСС. Куприй как правозащитник и заместитель председателя правоохранительного комитета Рады взялся за это дело и обратился в Соломенский районный суд Киева.