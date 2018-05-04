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Суд Киева обязал начать расследование против Порошенко
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Суд Киева обязал начать расследование против Порошенко 

Российская Газета 31 минуту назад
Фото: Newsru.com
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) будет расследовать противозаконные действия окружения президента страны Петра Порошенко в отношении экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Об этом внефракционный депутат Верховной рады, представитель партии «Укроп» Виталий Куприй сообщил в Facebook.
"Суд заставил НАБУ расследовать преступления окружения Порошенко по всем эпизодам противоправных действий против Саакашвили", — написал парламентарий, опубликовав решение суда.
Депутат рассказал, что Саакашвили обратился к нему с просьбой дать правовую оценку произволу, совершенному чиновниками в отношении него и его команды. Речь, в частности, идет о лишении политика гражданства и «позорном выдворении за пределы государства», передает ТАСС. Куприй как правозащитник и заместитель председателя правоохранительного комитета Рады взялся за это дело и обратился в Соломенский районный суд Киева.
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