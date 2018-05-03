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В ЛНР заявили, что следуют минским правилам, несмотря на операцию ВСУ
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В ЛНР заявили, что следуют минским правилам, несмотря на операцию ВСУ 

РИА Новости 1 час назад
ЛУГАНСК, 3 мая — РИА Новости. Власти самопровозглашенной Луганской народной республики не отказываются от своих обязательств в рамках минского процесса в связи с введением Киевом нового формата военной операции в Донбассе, сообщил журналистам председатель Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко.
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о завершении антитеррористической операции в Донбассе, которая длилась более четырех лет. Вместо этого в регионе началась операция объединенных сил Украины. По мнению Киева, предыдущий формат операции уже исчерпал себя. Теперь руководство военной операцией перешло от Службы безопасности Украины непосредственно к военным.
"В связи с тем что так называемая «АТО» (Антитеррористическая операция) переименовалась в так называемую «ООС» (операцию объединенных сил), очень много спекуляций на эту тему. И снова в рамках данных переговоров… В любом случае, как озвучивалось ранее уполномоченными представителями на минских переговорах, мы от своих позиций не отказываемся. Мы следуем тем правилам, которые прописаны в минских соглашениях", — отметил он.
Мирошниченко уточнил, что все обязательства со стороны ЛНР выполняются, в отличие от официального Киева.
"Украина же, к сожалению, не может выполнять данный минский процесс, понятно, по каким причинам. Мы со своей стороны выполняем свои обязательства", — подчеркнул председатель Народного совета ЛНР.
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