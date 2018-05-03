В ЛНР заявили о втором обстреле за сутки жилых районов со стороны ВСУ

Украинские силовики два раза за текущие сутки открывали огонь по жилым районам самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил в четверг РИА Новости официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко Ранее в МЧС ЛНР заявили о повреждении жилого дома в результате обстрела населенного пункта Донецкий на севере республики. "Обстрелы жилых районов территории республики продолжаются. В 20.20 со стороны Новотошковки из минометов калибра 120 миллиметров ВС Украины произвели обстрел по населенному пункту Голубовское", — рассказал Марочко. Он уточнил, что в результате данного обстрела убито 2 коровы.