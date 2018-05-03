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В ЛНР заявили о втором обстреле за сутки
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В ЛНР заявили о втором обстреле за сутки жилых районов со стороны ВСУ 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Украинские силовики два раза за текущие сутки открывали огонь по жилым районам самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил в четверг РИА Новости официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Ранее в МЧС ЛНР заявили о повреждении жилого дома в результате обстрела населенного пункта Донецкий на севере республики.
"Обстрелы жилых районов территории республики продолжаются. В 20.20 со стороны Новотошковки из минометов калибра 120 миллиметров ВС Украины произвели обстрел по населенному пункту Голубовское", — рассказал Марочко.
Он уточнил, что в результате данного обстрела убито 2 коровы.
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