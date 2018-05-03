На складе под Харьковом все еще слышны взрывы

В Харьковской области на бывшем складе боеприпасов до сих пор слышны взрывы, сообщила пресс‐служба Генштаба ВС Украины в Facebook.

По состоянию на 20:30 (совпадает с мск) на территории 65 арсенала продолжаются мероприятия по ликвидации чрезвычайного происшествия. Территория арсенала задымлена, периодически местами наблюдаются взрывы низкой интенсивности

— сообщение пресс-службы.

Кроме того, в Генштабе отметили, что пожарные заливают незначительные очаги тления. Самолет Ан-32 уже трижды сбрасывал воду на здание, а вертолет Ми-8 четырежды. В дальнейшем, авиацию будут привлекать по необходимости.