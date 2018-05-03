Ещё
На складе под Харьковом все еще слышны взрывы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На складе под Харьковом все еще слышны взрывы 

360tv.ru 17 минут назад
Фото: 360tv.ru
В Харьковской области на бывшем складе боеприпасов до сих пор слышны взрывы, сообщила пресс‐служба Генштаба ВС Украины в Facebook.
По состоянию на 20:30 (совпадает с мск) на территории 65 арсенала продолжаются мероприятия по ликвидации чрезвычайного происшествия. Территория арсенала задымлена, периодически местами наблюдаются взрывы низкой интенсивности
— сообщение пресс-службы.
Кроме того, в Генштабе отметили, что пожарные заливают незначительные очаги тления. Самолет Ан-32 уже трижды сбрасывал воду на здание, а вертолет Ми-8 четырежды. В дальнейшем, авиацию будут привлекать по необходимости.
Ранее Минобороны Украины сообщило, что в четверг на территории бывшего 65-го арсенала в результате возгорания сухой травы начался пожар.
360tv.ru: последние новости
Сестра Савченко рассказала о проблемах с зубами у голодающего нардепа Масштабную диверсию предотвратили в ЛНР При запуске крупнейшей доменной печи в Украине разлился чугун
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китайцы атаковали летчиков США58
Российская нефть уходит из Европы100
Путин провел массовые отставки
Windows сломал компьютеры по всему миру131
Побег россиян в США, новый налог и другие события дня34
Видео
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
02:06
«Снаряды продавали налево, а теперь заметают следы»
Пожары Происшествия
04:25
В Германии началось строительство «Северного потока — 2»
Экономика
00:19
В московском парке перевернулась повозка с людьми
Происшествия
03:05
У Савченко начали крошиться зубы
Украина В мире
00:36
Отменим курортный сбор
Общество
00:36
Популярный российский блогер найден мертвым
Происшествия Рынки
00:59
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе
В мире Другое
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
00:59
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе
Политика Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение