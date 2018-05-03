После руины. Как Украина вытеснила Малороссию

Привет, боец исторического фронта! Фронт наш вечен и малоподвижен. Борьба ведется позиционная, но упорная. И всегда полезно переосмысливать, за что, собственно, воюем. Раз фронт — украинский, значит — за Украину . Но читатель уже хорошо знает, что страна наша Украиной называлась не всегда. Времена, когда не осталось сомнений, что «пришла» Украина, это — середина XVII века, когда десятилетия боев Войска Запорожского со всеми соседями обернулись трагическими обстоятельствами Руины. Условное завершение Руины относится к концу 1670-х годов, когда масштабная война за Украину Московии, Польши и Османской империи завершилась.

Подводя итоги Руины, нельзя не отметить, что в те времена происходит укрепление, наполнение мощным эмоциональным смыслом слова Украина. Если до Хмельницкого в восприятии элиты и православного народа восстанавливались подзабытые киево-руськие корни, то огромные по своей трагичности и масштабности события войн Хмельницкого и Руины оживили «запасное», или «параллельное», название, ставшее в тот момент более актуальным, чем древнерусские летописные предания.

Ассоциативная связь понятий «Украина» и «Казаччина» (полное риска пограничье) очевидна. Но теперь «казацкая Украина» распространилась на все Приднепровье, Левобережье и Правобережье, Подолье, Волынь, Киев — всюду, куда пробивалась казацкая сабля. «Украина» покрылась мощным слоем актуальных эмоций, переживаний и трагедий, существенно потеснив «древнеруськие впечатления». На политическом уровне «Русь» жила, но постепенно в восприятии гетманов ее давнишние пределы срастались с современным им казацким «украинским пространством».

Если следовать логике «где казак — там Украина», то в XVII веке «Украина» начала «оболочку Руси» постепенно заполнять: происходит синтез, создание образа «казацко-руськой отчизны», терзаемой братоубийством. В считанные годы бывшая «милая наша Русь» превращается в глазах людей Руины в самодостаточную патриотическую ценность — «милую отчизну нашу Украину».

Считая Украину новой ипостасью давней Руси, гетманы очерчивают ее территорию в переделах той Руси, за которую воевал Хмельницкий : «от Путивля за Перемышль и Самбор» (Дорошенко) до «Галича, Львова и Перемышля… которые от начала существования местных народов принадлежали руським монархам» (Самойлович).

Как считает российский историк Татьяна Таирова-Яковлева, термин «украинский» по отношению к территории, ранее в церковных и официальных текстах именованной «Малороссия», распространяется с 1650-х годов. Например, Юрий Хмельницкий в 1660 году в своем письме к киевскому митрополиту писал про "…Украину и другие малороссийские города…". Иван Мазепа в разговоре с дьяком Б. Михайловым в 1701-м употреблял как синонимы понятия «Малороссийский край» и «Украина». И только когда речь шла о Правобережье, Мазепа использовал исключительно термин «сегобочная Украина». «Малороссия» все больше совпадала с Левобережьем (Гетманщиной), а вот на правом берегу для современников существовала уже только «Украина».

Напомним, что «Малороссия» происходит от греческого «Малая Русь», употребляемого с XIV века к территории Галицкой митрополии или вообще к территории современной Украины. Обидного значения это название не имело, так как центром вообще Руси/ России считался Киев. Сама же будущая Россия еще долго не была в курсе, что она — «Россия». Это потом мы ей отдали название — или она взяла…

Еще одним важным моментом в ментальности тогдашних украинцев стало распространение в 1670-1780 годах понятия «отчизна», наполненного соответствующим эмоциональным содержанием. Например, знаменитый кошевой атаман Иван Сирко в письме 1667-го писал об «Отчизне нашей оплаканной». Про «отчизну матку нашу» писал 24 ноября 1708-го в своем письме к Мазепе и другой кошевой атаман Запорожской Сечи Кость Гордиенко. По мнению Татьяны Таировой-Яковлевой, термин «отчизна» в представлении Гордиенко объединял такие понятия, как «украинские города» и «люди малороссийские». Существование четкого разделения в представлениях казацкой старшины между «отчизной» (Малороссией или Украиной) и Московским государством нашло свое отражение и в идее «княжества Руського» времен Выговского (1658).

"Отчизна" является объектом верности и любви, постепенно заменяя исторически предшествующую верность и преданность феодальному сюзерену. Это понятие является первым шагом к дальнейшему представлению о «национальных интересах». Последние — не персонифицированы, то есть не связаны с конкретным человеком, а являют собою интересы сообщества людей, живущих на определенной территории. Эти принципы разительно отличаются от принципов феодальной эпохи, когда всю систему приоритетов вассалов формировал монарх-сюзерен

Поэтому теперь возникала почва для возможного конфликта между интересами «отчизны» и «сюзерена». В соседней России представление об «отчизне» сформировалось лишь к концу XVIII века, и это многое объясняет в вопросе о том, почему Мазепа мог для одних оказаться «героем — защитником отчизны», а для других — «изменником государю Петру І». Его мотивы могли быть просто непонятны тем, кто организовывал ему анафему и награждал «орденом Иуды», и еще нескольким поколениям их потомков.

А теперь уместно вернуться к вопросу об украинском языке. Какой он был в эпоху Хмельницкого разговорный и живой, а какой литературный и книжный? Приведем пару примеров.

Из рукописи 1690 года (правописание нынешнее): с симпатией автора произведения к польскому королю, воюющему против турок (только-только Ян Собесский помог своими поляками и казаками австрийскому цесарю отбить у османов Вену ):

Кролю славний, додай слави, Не борони переправи Нам, козаком-небораком, Пойти ік тим (з) паном-ляхом. Юж, гетьмане, наша нива Достигає, будуть жнива: Зеленая весна іде, Козакові служба буде. Ідуть з Низу запорожці До короля його мосці! Ідіть з нами, задніпряни, Потішайте християни! (Українська поезія. Середина XVII століття)

И еще один отрывок из несколько более раннего и не самого оптимистического стихотворения «Лямент людей побожных, що ся стало в Литовской земли…» по поводу реалий Руины. Интересно, что в стихотворении речь идет о «Руси», причем упоминаются те ее части, которые уже 100 лет пребывают под властью польской короны (Подолье и Волынь), но называются они в произведении «Литовская земля» (жива еще память о Великом княжестве). В конце автор обещает католикам-"папежникам" возмездие от царя Алексея Михайловича. Здесь есть и Русь, и Литовская земля, и Московия (в лице царя) — но заметно, что это то время, когда Москва не ощущалась исторически ближе, чем Литва , хотя и были симпатии к православному царю.

Брани бовем днесь умножишася И мечи на шии наши изострищася Брат брата убивает, И самого отца кров проливает; Ненависть междособная, Изрещи неудобная; Точатся кровю потоки, Падают невинные отроки, Юноши, младенци, немовлятка и девы, Отцеве и матки зостают удиве; Едных в неволю побырают, Другие от меча и голодною смертю помирают. Некогда страна была славна И всем неприятелем ужасна, А тепер вся паде мечем, Междусобным сечем. Бо все окрест вразе ликують, Веселятся и погибели нашей триумфують, — Видячи всю обнаженну И вконець спустошенну… (Там же)

Какой текст написан на украинском языке? Очевидно, что оба: один (первый) почти сразу понятный и почти идентичный современному даже по прошествии 300 лет, второй — книжный, литературный, в корне — церковнославянский, со слоем украинской лексики и падежных окончаний. Полонизмы есть и там, и там. Правда, сейчас бы второй текст назвали суржиком — смешанным с русским. Но, отметим, знакомство с живым русским у автора стихотворения (как и у большинства тогдашних украинцев) вряд ли имело место. Знаком был церковнославянский, язык старой руськой литературы и священных текстов. В него активно вмешался тот разговорный и живой, на котором написан первый стишок (видимо, казацкая песня).

Дальнейший выбор творцов украинского литературного языка уже в конце XVIII-ХІХ веков состоял в том, какой образец избрать — разговорный или книжный. И какой язык делать стандартным — не только в литературе, но и в реальной украинской жизни. Но об этом будет сказано в другой колонке.

И добавлю еще один текст того же времени (правда, менее украинизированный, чем второй) на том же книжном языке. Вопреки ожиданиям от подобной (с виду — русской) лексики, это отнюдь не радость по поводу прихода московитов-единоверцев, а наоборот: плач православного автора о гибели Польши (точнее — Речи Посполитой): «Глаголет Полща о бывшей храбрости и пленении своем…». Московиты тут фигурируют в качестве «скифов». У Польши (Речи Посполитой) трое детей — ляхи, русь, литва. И двое братьев (видимо, ляхи и литва) сошлись в сече с третьим (видимо, с русью).

В жалости днесь зело обмираю, Слезы точащи, чад моих рыдаю. Аз — мати, люте опечаленная И всех радостей изовлеченная. Бех бо некогда тако украшенна, Яко над страны славно вознесенна; Копие мое на вразех бывло И сердца силных в бранех ужасало. Но ныне мечи и щиты державны Во мне крепчайших чад всех надсмеянны; Вои велики худыми бывають, Од скифских язык на земли падають, Сами-бо в себе меч свой угрязиша И мене, матер, свою уязвиша.

Этот стишок иллюстрирует для нас некую ностальгию по Речи Посполитой, которая периодически охватывала казацкую старшину в московских «объятиях». Эти настроения выявит Иван Степанович Мазепа.