Священнослужитель РПЦ: Автокефальная церковь убьет украинский этнос

17 апреля президент Украины Пётр Порошенко на встрече с главами парламентских фракций сообщил, что обратится к архиепископу Константинополя Варфоломею с просьбой о предоставлении томоса поместной автокефальной церкви Украины. Верховная Рада поддержала это предложение.

«Эта идея безбожна в принципе. Она приносит государству дивиденды, ограниченные и дозированные во времени, но она убьёт украинский этнос. Я понимаю логику политиков по этому вопросу, но я понимаю всю убийственность этого процесса в случае его успеха. Без России Украине не жить в церковном отношении», — заявил в интервью изданию Ukraina.ru священнослужитель РПЦ Андрей Ткачев.

Он отметил, что ядро украинского православия едино с православным русским ядром: монашество, старчество, духовное образование и всё, что связано с криталлизованной церковной наукой и опытом. По его словам, в случае отказа от всего этого украинское православие просто умрёт также, как больной человек, отключённый от аппарата дыхания, задохнётся через несколько минут.

«С точки зрения церкви, автокефалия будет во вред, потому что богословское умирание украинского православия неизбежно в отрыве от русского православия, и прерывание духовных традиций приведёт к размыванию украинского религиозного типоса и его растворению в странном море всего того, что есть Украины. На сегодняшний день Украина — это бульон всяких гадостей: там есть и католичество, и протестантство восточного и западного обрядов», — сказал священнослужитель.

Украинские власти неоднократно предпринимали попытки по созданию поместной православной церкви, не зависимой от Московского патриархата, начиная с 1991 года. В 2008 году Виктор Ющенко, занимавший тогда президентское кресло, пытался получить поддержку константинопольского патриарха Варфоломея, но вселенский патриарх не дал благословения на каноническое отделение Украинской православной церкви.