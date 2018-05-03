«Кровь и пот рабочих — их миллиарды»: радикалы устроили акцию около фабрики Roshen в Виннице

Радикальная организация опубликовала на своей странице в Facebook видеозапись с акции, проведённой в День труда. Активисты вывесили баннер с лозунгом «Кровь и пот рабочих — их миллиарды!» напротив набережной Roshen в Виннице и скандировали: «Волю — народу, пулю — буржуям!»

«Сейчас на Украине идёт активное наступление на права наёмных работников и ограничение прав граждан на выгоду олигархическому режиму. В частности, проект нового трудового кодекса, который уже принят Верховной Радой в первом чтении, имеет цель расширить права работодателей и в то же время превратить рабочих в послушное бесправное стадо», — говорится в комментарии.

Трудовая реформа предусматривает право работодателя уволить матерей-одиночек на общих основаниях, лишиться должности можно также за отказ переводиться на другое место или за разглашение коммерческой тайны, которой начальство может сделать любую информацию, а действия работника будут фиксировать видеокамеры и специальные мобильные приложения.

«Украина сможет стать действительно независимой только тогда, когда будут гарантированы права и свободы граждан, в частности наёмных работников», — заявили радикалы.

Наряду с нарушением прав сотрудников серьёзной проблемой для Украины остаётся безработица. 25% граждан до 30 лет не трудоустроены, а около 7 млн граждан пришлось уехать на заработки за рубеж.