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«Кровь и пот рабочих — их миллиарды»: радикалы устроили акцию около фабрики Roshen в Виннице
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«Кровь и пот рабочих — их миллиарды»: радикалы устроили акцию около фабрики Roshen в Виннице 

Украина.ру 26 минут назад
Фото: Украина.ру
Радикальная организация опубликовала на своей странице в Facebook видеозапись с акции, проведённой в День труда. Активисты вывесили баннер с лозунгом «Кровь и пот рабочих — их миллиарды!» напротив набережной Roshen в Виннице и скандировали: «Волю — народу, пулю — буржуям!»
«Сейчас на Украине идёт активное наступление на права наёмных работников и ограничение прав граждан на выгоду олигархическому режиму. В частности, проект нового трудового кодекса, который уже принят Верховной Радой в первом чтении, имеет цель расширить права работодателей и в то же время превратить рабочих в послушное бесправное стадо», — говорится в комментарии.
Трудовая реформа предусматривает право работодателя уволить матерей-одиночек на общих основаниях, лишиться должности можно также за отказ переводиться на другое место или за разглашение коммерческой тайны, которой начальство может сделать любую информацию, а действия работника будут фиксировать видеокамеры и специальные мобильные приложения.
«Украина сможет стать действительно независимой только тогда, когда будут гарантированы права и свободы граждан, в частности наёмных работников», — заявили радикалы.
Наряду с нарушением прав сотрудников серьёзной проблемой для Украины остаётся безработица. 25% граждан до 30 лет не трудоустроены, а около 7 млн граждан пришлось уехать на заработки за рубеж.
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