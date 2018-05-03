Ещё
В Совфеде прокомментировали жалобы Украины на досмотр судов в Керченском проливе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Совфеде прокомментировали жалобы Украины на досмотр судов в Керченском проливе 

RT на русском 53 минуты назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Сенатор от Республики Крым, член Совета Федерации Сергей Цеков в беседе с телеканалом «360» оценил недовольство Украины по поводу досмотра судов в Керченском проливе.
«Я думаю, это нормальная практика. Каждые суда должны осматриваться тщательно. Просто, может быть, раньше с нашей стороны было определённое послабление, но в настоящее время мы досматриваем суда так, как положено», — заявил Цеков.
Сенатор отметил, что не видит в досмотре украинских судов никакой политической подоплёки и не связывает такие меры с инцидентом с экипажем российского корабля «Норд».
Ранее пограничники Крыма объяснили досмотр судов в Керченском проливе.
Подробнее — в материале RT.
RT на русском: последние новости
СБУ проводит допрос сестры Надежды Савченко Эксперт прокомментировал новые санкции Украины против России Постпред России при ОБСЕ заявил об эскалации напряжённости в Донбассе
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китайцы атаковали летчиков США58
Российская нефть уходит из Европы100
Путин провел массовые отставки
Windows сломал компьютеры по всему миру131
Побег россиян в США, новый налог и другие события дня34
Видео
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
02:06
«Снаряды продавали налево, а теперь заметают следы»
Пожары Происшествия
04:25
В Германии началось строительство «Северного потока — 2»
Экономика
00:19
В московском парке перевернулась повозка с людьми
Происшествия
03:05
У Савченко начали крошиться зубы
Украина В мире
00:36
Отменим курортный сбор
Общество
00:36
Популярный российский блогер найден мертвым
Происшествия Рынки
00:59
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе
В мире Другое
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
00:59
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе
Политика Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение