Ещё
Евродепутат внес поправку о приостановке новой финансовой помощи Украине
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Евродепутат внес поправку о приостановке новой финансовой помощи Украине 

РИА Новости 1 час назад
БРЮССЕЛЬ, 3 мая — РИА Новости. Депутат ЕП от Франции Жан-Люк Шаффхаузер предложил внести в проект обсуждаемого в комитете по иностранным делам документа о предоставлении Киеву новой макрофинансовой помощи поправку о приостановке этой помощи, увязав выделение средств с выполнением Украиной ряда мер по реализации минских договоренностей, свидетельствует размещенный в базе данных проект.
Еврокомиссия предложила в начале марта новую, четвертую программу макрофинансовой помощи стране общим объемом до 1 миллиарда евро. Совет ЕС и Европарламент должны согласовать устраивающий обе стороны текст документа, который будет вынесен на одобрение отдельно ЕП и Советом. Как ожидается, комитеты Европарламента по иностранным делам и по международной торговле 16-17 мая проголосуют по данному проекту.
В настоящее время в рамках комитета по иностранным делам ЕП проходит обсуждение проект заключения по этому вопросу. Согласно документу, размещенному в базе данных парламента, член парламентской фракции «Европа наций и свобод» Жан-Люк Шаффхаузер предложил внести поправку, заменив в названии документа — «Предложение по решению ЕП и Совета ЕС о предоставлении дальнейшей макрофинансовой помощи Украине» — словосочетание «предоставлении дальнейшей» на «приостановку» помощи.
При этом в другой предложенной к документу поправке евродепутат предлагает увязать возобновление этой помощи с выполнением Киевом ряда условий, в том числе связанных с минскими соглашениями.
"Макрофинансовая помощь может быть восстановлена после принятия Украиной законодательных актов, в том числе конституционных поправок, которые сделают возможным выполнение пунктов 4-8 пакета мер по реализации минских договоренностей, как часть конструктивного диалога с де-факто властями в Донецке и Луганске", — указано в поправке.
Кроме того, депутат предлагает установить в качестве условия «привлечение к ответственности виновных в политически мотивированных убийствах Олеся Бузины и Павла Шеремета, а также массовых убийств в Киеве и Одессе в феврале и мае 2014 года» и роспуск «специальных батальонов», «корпуса добровольцев» и «других военизированных формирований, оказывающих постоянное вооруженное давление на учреждения, включая суды».
Ранее сообщалось, что европарламентарии обсуждают рекомендацию обусловить предоставление Украине средств в рамках нового пакета макрофинансовой помощи требованием создать систему проверки имущественных деклараций чиновников и данных о бенефициарах компаний.
РИА Новости: последние новости
У Савченко из-за голодовки начались проблемы с зубами, заявила ее сестра Кондитер поневоле: Тимошенко посоветовала Порошенко сменить профессию Склады с резинотехническими изделиями горят в Белой Церкви на Украине
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин провел массовые отставки435
Побег россиян в США, новый налог и другие события дня24
Windows сломал компьютеры по всему миру78
Популярный российский блогер найден мертвым136
«Снаряды продавали налево, а теперь заметают следы»33
Видео
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
02:06
«Снаряды продавали налево, а теперь заметают следы»
Пожары Происшествия
04:25
В Германии началось строительство «Северного потока — 2»
Экономика
00:19
В московском парке перевернулась повозка с людьми
Происшествия
03:05
У Савченко начали крошиться зубы
Украина В мире
00:36
Отменим курортный сбор
Общество
00:36
Популярный российский блогер найден мертвым
Происшествия Рынки
00:59
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе
В мире Другое
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
00:59
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе
Политика Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение